Video O vijelie de 15 minute a făcut prăpăd în mai multe judeţe din ţară: "A venit dintr-o dată un nor"

A început sezonul furtunilor extreme. Vremea a schimbat brusc foaia şi a adus rafale de vânt puternic, grindină și multe pagube. După o vijelie de nici 15 minute, oamenii s-au trezit cu acoperişurile smulse şi grădinile complet distruse de gheaţă. Cerul a oferit și imagini spectaculoase. Meteorologii anunță că ploile se opresc, însă vântul continuă să-şi facă de cap. 

de Laura Ilioiu

la 12.05.2026 , 19:37
Ploile torențiale și grindina au transformat străzile din Vrancea în adevărate râuri. În doar câteva minute, totul a fost acoperit de un covor gros de gheață.

Rafalele de 60-70 de kilometri pe oră au smuls acoperișuri de pe blocuri și le-au purtat sute de metri, peste alte case.

În Gorj, grindina a făcut praf grădinile oamenilor. În unele curți, stratul de gheață a rămas ca după o ninsoare serioasă, deși calendarul arată luna mai.

"Uitaşi zăpada, nici acum nu s-a topit. Florile mele sunt îngropate aici în zăpada. Nu că m-am speriat, dar s-a întunecat atât de tare că nu se mai vedea nimic. Grădina e făcută praf". "A venit dintr-o dată un nor de vijelie şi deodată a venit piatra, măruntă aşa, cum e orezul", spun oamenii.

Într-o mare de apă s-au trezit şi oamenii din Tulcea.

"Mă uit pe unde să trec strada în partea cealaltă". "Ce fain arată şi ce fain miroase, splendid", spun oamenii.

Iar în Eforie Nord, avertizarea de cod portocaliu a adus nori negri pe cer. Oraşul părea că este înghiţit de cer. În Caraş Severin, norii de furtună au făcut din zi, noapte. O ploaie torențială de numai 30 de minute a blocat complet canalizările.

În Vâlcea, furtuna a venit și cu spectacol pe cer. Norii, numiți și nori raft, au acoperit orizontul într-o imagine spectaculoasă și amenințătoare în același timp.

Până aproape de miezul nopții, cam toată țara rămâne sub cod galben de furtuni. De mâine, ploile se retrag, însă vântul va continua să sufle puternic în sud.

