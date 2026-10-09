"Sunt vaccinat". Grindeanu răspunde atacurilor politice după întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle

Sorin Grindeanu a respins acuzațiile apărute în contextul scandalului legat de Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și a declarat că este "vaccinat" împotriva atacurilor adversarilor politici. Într-un interviu la Antena 3 CNN, liderul PSD a explicat că discuțiile cu oficialul american au vizat un proiect energetic strategic și a avertizat că astfel de acuzații pot afecta relațiile României cu partenerii săi strategici.

"V-am spus că nici nouă nu ne este uşor să trecem peste această perioadă, dar aici nu e vorba de Sorin Grindeanu ca şi persoană fizică, e vorba de Sorin Grindeanu ca şi preşedinte PSD care înţelege să treacă peste aceste... nici nu ştiu cum să le cataloghez şi nici nu e important cum le cataloghez eu, ci cum privesc partenerii noştri strategici ceea ce fac unii de la noi din ţară", a afirmat Sorin Grindeanu, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Grindeanu: "Eu ştiu că n-am făcut trădare de ţară"

"Eu ştiu că n-am făcut trădare de ţară. Cum să fac trădare de ţară? Eu am vorbit acolo cu un oficial american despre ceva ce se vorbeşte în România, cred că de peste 10 ani, sper să nu greşesc, despre ceva ce era prins chiar şi în programul de guvernare al lui Siegfried Vasile Mureşan, Coridorul Vertical. Eu n-am vorbit despre cantităţi de gaze, nu e treaba mea să fac contracte de aşa ceva, ci am vorbit despre un proiect strategic care ar transforma România, în final, şi nu l-am descoperit eu. E un deziderat pe care noi ni-l propunem de mult, ar transforma România într-un adevărat hub energetic. Astea sunt lucruri care sunt importante, dincolo de jocurile acestea efectiv de copii mici, dar care poate să ne coste extrem de mult", a completat Sorin Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

Liderul PSD a afirmat că e "vaccinat", referitor la acuzaţiile pe care i le aduc adversarii politici.

"Eu sunt, nu ştiu dacă e verbul potrivit, dar hai să-l folosesc, sunt vaccinat în ceea ce priveşte domnii ăştia şi cum acţionează ei. Îi văd de 10 ani, sunt obişnuit să ştiu că au tot felul de apucături de acest tip. Problema nu este legată de mine, fiindcă n-am nicio problemă, n-am nimic de ascuns, n-am trădat, din contră, ci problema este cum ne privesc alţii când văd că un oficial al statului lor, pentru că un ambasador este un oficial, este făcut mafiot sau cum am văzut şi că îmi dă mie şpagă, acel oficial al statului american îmi dă mie şpagă şi lui Bogdan Ivan ca să facem diverse lucruri. Este incredibil aşa ceva! Repet, nu de mine este vorba. Aici e vorba de modul în care înţeleg să facă unii politică şi să pună în pericol parteneriate strategice pentru care generaţii de politicieni post-revoluţie s-au luptat", a susţinut Grindeanu.