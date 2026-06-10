Blocaj total pe scena politică. Premierul desemnat, Eugen Tomac, nu a reușit până acum să strângă majoritatea necesară pentru votul de învestire, iar șansele lui de a ajunge la Palatul Victoria sunt din ce în ce mai mici. Tomac continuă şi astăzi negocierile în Parlament si ar putea merge apoi la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu președintele Nicusor Dan.

Premierul desemnat Eugen Tomac negociază a doua oară cu grupul minorităţilor naţionale, iar surse politice spun că această întâlnire Tomac va avea ca prioritate să definitiveze lista miniştrilor. Asta pentru că după 3 zile de negocieri încă se mai caută miniştri pentru Finanţe, Interne, Sănătate şi Energie. De asemenea, Tomac caută şi o persoană care să preia postul de vicepremier pentru Digitalizare, o persoană care va fi cooptată din mediul privat, spun surse Observator.

Un eventual nou premier desemnat ar putea conduce un guvern tehnocrat

Eugen Tomac va merge astăzi la Palatul Cotroceni unde îi va prezenta preşedintelui Nicuşor Dan o schiţă a programului de guvernare şi lista provizorie a miniştrilor. Îl va informa pe şeful statului şi cu privire la stadiul discuţiilor purtate cu partidele politice. Sursele susţin că Tomac şi-ar dori o nouă rundă de discuţii cu liderii partidelor pe marginea programului de guvernare. Potrivit surselor, Eugen Tomac şi-ar dori să preia 70-80% din programul guvernului Bolojan, cel puţin în ceea ce priveşte programul de reforme.

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Rămâne de văzut dacă Tomac va reuşi să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a învestire, asta în condiţiile în care PNL, USR şi UDMR au anunţat că nu vor susţine guvernul Tomac. În cazul în care Eugen Tomac va fi respins la votul din Parlament, preşedintele Nicuşor Dan ar putea să vină cu o nouă propunere de premier tehnocrat, iar aici favorit ar fi, spun surse politice, unul dintre consilierii săi, Radu Burnete. Dacă s-ar ajunge la refacerea coaliţiei de guvernare, Burnete ar putea conduce un guvern politic.