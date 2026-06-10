Eugen Tomac, premierul desemnat, a reacţionează la zvonurile cum să astăzi şi-ar depune mandatul pentru că nu a găsit susţinere din partea partidelor politice. Acesta spune că totul este o informaţie eronată şi că îşi va duce misiunea până la capăt, chiar dacă nici măcar a doua zi de negocieri nu a avut succes. Refuzat rând pe rând de PNL, USR şi UDMR, Tomac nu a reuşit să obţină sprijin nici măcar din partea grupului minorităţilor naţionale.

În a doua rundă de negocieri cu partidele, premierul desemnat s-a întâlnit cu liderii UDMR. Are până acum doar sprijinul PSD. Eugen Tomac le cere partidelor să renunțe la orgolii și să-i acorde un vot de susținere în Parlament. "Să nu fim mai catolici decât Papa pentru că acest guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României. Cred că trebuie să fim raționali avem nevoie de un guvern cu puteri depline", a declarant Eugen Tomac, premierul desemnat. Între timp, PNL îl acuză pe Eugen Tomac că propunerile făcute la cele mai importante ministere: Dezvoltare, Transporturi, Agricultură și Energie fac parte din sfera de influență a greilor PSD.

Premierul desemnat are nevoie de cel putin 233 voturi pentru a trece de Parlament

"Cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD. Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost. Vă rog, aveți decență și nu ne luați de proști", spune liderul PNL, Ciprian Ciucu. La rândul lor, social democraţii pun mai multe conditii pemtru a vota Guvernul Tomac: reducerea TVA la medicamente si la alimente de baza, cresterea salariului minim de la 1 iulie si Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie anul viitor. "Când am fost la Cotroceni am spus președintelui că noi suntem gata să asumăm acest rol domnia sa a întrebat cum v-a răspuns în urmă cu două zile nu a existat și nu există o majoritate clară formată din partidele prooccidentale", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

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Eugen Tomac a negociat cu grupul minoritatilor nationale, dar si cu alesii din grupurile PACE, POT si Uniti pt Romania. Au fost invitaţi la discuţii si parlamentarii neafiliati. Iar după două zile de tratative eşuate, speculaţiile şi-au făcut loc. Mai multe voci spun că premierul desemnat şi-ar depune astăzi mandatul, după ce a primit refuz după refuz. Într-o postare pe social media, Eugen Tomac susţine că este încrezător şi în cele din urmă votul final va fi unul favorabil. Presiunea negocierilor l-a facut însă pe Eugen Tomac sa cedeze emotiilor, la finalul primei zile de negocieri. Premierul desemnat a vorbit cu lacrimi în ochi despre ţara natală, Ucraina.

"Este foarte greu să explici atunci când te apropii de sârmă ghimpată că dincolo este țara ta...nu poți traduce acest sentiment. E o chestiune care te marchează și evident pentru mine acest moment a fost definitoriu, să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu e un lucru simplu", a declarat Eugen Tomac, premierul desemnat. Premierul desemnat are nevoie de cel putin 233 voturi pentru a trece de Parlament. Eugen Tomac a anuntat ca nu va negocia cu partidele conduse de Diana Sosoaca si George Simion.