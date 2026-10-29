O dronă rusească a atacat un tren aflat în gară, în oraşul ucrainean Dnipro. Cel puţin 13 morţi

Cel puţin 13 persoane au fost ucise, iar alte trei rănite într-un atac rus cu dronă pe o platformă a Gării Dnipro, un oraş important situat în partea de centru-est a Ucrainei, anunţă autorităţile, relatează AFP.

O dronă rusească cu reacţie a lovit un peron la care se afla un tren care asigura o legătură de la Dnipro la Zaporojie, anunţă compania feroviară naţională ucraineană Ukrzaliznytsia.

În pofida unei alerte de atac aerian, oameni se aflau pe platformă, a precizat într-un comunicat întreprinderea.

În imagini care circulă pe reţele de socializare apar corpuri împăştiate pe un peron, într-o gară, şi poliţişti îngenuncheaţi lângă ele.

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"Un atac rusesc îngrozitor asupra gării din Dnipro. Rușii au lansat un atac cu drone asupra unui peron unde se aflau un tren de navetiști obișnuit și un tren de călători care circula conform orarului. Din păcate, până în acest moment, a fost confirmată moartea a 13 persoane. Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor. Alte zece persoane au fost rănite. Toate serviciile de urgență necesare intervin la fața locului.

Câte atacuri teroriste au mai comis rușii împotriva poporului nostru de la ridicarea sancțiunilor impuse anumitor oligarhi ruși și sectorului energetic al Rusiei, în loc să reducă tensiunile? Tocmai de aceea Ucraina a susținut întotdeauna că este nevoie de măsuri juste și ferme din partea Americii și Europei ca răspuns la escaladarea rusă — sancțiunile împotriva Moscovei și a mașinăriei sale de război nu trebuie relaxate atât timp cât acest război dus de Rusia continuă", a scris Volodimir Zelenski, pe platforma X.

A venit timpul pentru noi măsuri de sancționare, mai dure, din partea Uniunii Europene, a Statelor Unite și a G7. Le mulțumesc tuturor celor care sunt pregătiți să ajute în acest fel.

Rusia atacă trenuri şi gări în întreaga Ucraină din prima zi a invaziei sale la scară mare, la 24 februarie 2022, a distrus sute de locomotive şi a ucis lucrători feroviari şi pasageri.

În septembrie, peste 5.800 de trenuri au fost evacuate din cauza ameninţării unor atacuri, declarat AFP, la începutul lui octombrie, Ukrzaliznytsia .

Evacuările au loc mai ales în regiuni apropiate de linia frontului, în sudul şi estul Ucrainei, la Odesa, Dnipropetrovsk şi Zaporojie.

După detectarea ameninţării unui atac rusesc, trenul se opreşte, iar pasagerii pleacă din vagoane şi aşteaptă să treacă pericolul.

În urma închiderii transportului aerian din cauza războiului, uriaşa reţea feroviară ucraineană a devenit esenţială în transportul persoanelor şi mărfurilor în ţară, dar şi atât la intrarea în Ucraina, cât şi la ieşirea din ţară.