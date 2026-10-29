Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, și-a anunțat demisia. Se retrage cu 9 luni mai devreme

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, va demisiona din funcţie la data de 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de data la care se încheie în mod normal mandatul său, sfârşitul lunii octombrie 2027.

"Christine Lagarde, a informat astăzi Consiliul Guvernatorilor şi pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, că se va retrage din funcţie la data de 7 februarie 2027. Succesorul său va fi numit de Consiliul European, în urma procesului de nominalizare prevăzut la articolul 283 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene", a informat instituţia de la Frankfurt într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Acest anunţ oficial confirmă mai multe luni de speculaţii referitoare la plecarea lui Christine Lagarde de la BCE înainte de încheierea mandatului.

Bloomberg a dezvăluit că Forumul Economic Mondial, o organizaţie renumită pentru organizarea reuniunii sale anuale de la Davos, încă o curtează pentru a prelua funcţia de preşedinte, iar Lagarde pare pregătită să accepte rolul.

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Consiliul European va demara imediat procesul de identificare a unui succesor pentru Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, a declarat joi preşedintele Consiliului, Antonio Costa. "Pentru a asigura o tranziţie fluidă către următoarea conducere a BCE, procesul de numire a succesorului său va fi iniţiat astăzi şi va continua fără întârziere, în vederea adoptării unei decizii în timp util de către Consiliul European", a precizat Costa, într-o postare pe platforma X.

Chiar dacă toţi liderii celor 21 de state din zona euro au un cuvânt de spus în desemnarea preşedintelui BCE, istoria sugerează că orice candidat de succes trebuie să aibă sprijin atât german, cât şi francez pentru a obţine postul.

Oficial, mandatul lui Lagarde la BCE se încheie la 31 octombrie 2027. Înainte de a conduce BCE, Lagarde a fost director general al Fondului Monetar Internaţional din 2011 până în 2019, iar înainte de aceasta, ministrul francez al Finanţelor.