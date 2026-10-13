SURSE: PSD e gata să revină la putere. Guvern monocolor, mai puţin 3 miniştri aleşi de Nicuşor Dan

PSD va decide să intre la guvernare pe formula miniștri social-democrați plus câțiva tehnocrați aleși de preşedintele Nicușor Dan, au transmis pentru Observator surse politice de la vârful partidului.

Potrivit surselor citate, curentul majoritar în Partidul Social Democrat este intrarea la guvernare. O decizie în acest sens ar urma să fie luată miercuri, în Consiliul Politic Național al partidului.

Formula cea mai probabilă în acest moment este un guvern condus de Luca Niculescu şi format din miniștri social-democrați plus câțiva tehnocrați aleși de președintele Nicușor Dan, pentru ministere-cheie precum Apărare, Externe sau Finanțe, mai spun sursele citate.

Tot mâine, în CPN, ar urma să fie decisă și lista miniștrilor. PNL și UDMR vor da votul de învestire în Parlament, fără a face parte din guvern.