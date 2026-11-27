Capitala se pregăteşte pentru un episod de iarnă cum n-am mai avut în ultimii ani, la final de noiembrie. De mâine, e cod galben de viscol, în Bucureşti, dar şi în alte 16 judeţe. Vântul va amplifica senzaţia de frig, iar răcirea bruscă poate declanşa urgenţe medicale.

Viscol, stat de zăpadă de 4 centimetri şi temperaturi sub pragul îngheţului chiar şi în mijlocul zilei. Meteorologii anunţă, pentru Bucureşti, un episod de iarnă cum nu am mai avut, în ultimii şase ani, în preajma Sfântului Andrei.

Ploile se transformă mâine în ninsori, iar zăpada va fi viscolită de rafale de vânt care vor ajunge până la 60 de kilometri pe oră. Duminică, frigul va fi şi mai aspru. Şi va persista până inclusiv până marţi, când va avea loc parada de 1 Decembrie.

Peste 86.600 de cazuri de infecții respiratorii într-o singură săptămână

radicală a vremii ne prinde într-un moment în care infecţiile respiratorii sunt deja în creştere.

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Institutul Naţional de Sănătate Publică a raportat în ultima săptămână peste 86.600 de cazuri de infecţii respiratorii acute. Sunt cu 15% mai multe faţă de săptămâna anterioară.

"Noi de o lună de zile ne confruntăm aşa cu o răceală. Nu poate să respire dacă stă pe spate sau lateral", a povestit Gabriela.

Gabriela a ajuns la urgenţe cu fetiţa ei care are doar câteva luni. În familie, nimeni nu a scăpat de viroză

"Din colectivitate. Cea mare este în colectivitate la grădiniţă şi vine acasă cu fel şi fel de minunăţii", a mai spus Gabriela.

"Non-stop am stat internată. Două săptămâni, o săptămână. Nu poate să respire şi imediat face otită. Cică imunitatea...", a povestit Daniela Crudu.

Cum afectează sănătatea scăderea bruscă a temperaturilor și cine este cel mai vulnerabil

Frigul în sine nu provoacă o răceală, dar aerul rece şi uscat poate slăbi imunitatea.

"O să avem o fluctuaţie de temperatură şi asta va avea un efect asupra organismului. O să venim de la căldură din interior, o să ieşim afară, o să ne scadă sistemul imunitar. Atunci, ne putem gândi la tot felul de infecţii", a spus Gabriel Nistor, medic infecţionist.

Frigul poate creşte şi tensiunea arterială şi suprasolicita inima.

"Scăderea bruscă a temperaturii expune în mod deosebit pacienţii vârstnici, pacienţii cardiovasculari, pacienţii respiratori şi copilaşii", a explicat Adrian Zoican, medic de medicină de urgență în cadrul UPU-SMURD Buzău.

Cum ne protejăm de efectele frigului. Recomandările medicilor

Un factor de care ar trebui să ţinem cont este şi umiditatea din locuinţă.

"Să-şi cumpere un higrometru şi să menţină umiditate în casă între 40 şi 60%. Durata de rezistat pe suprafeţe a virusului e mult mai mică la zona aceea de mijloc, 40-60%", a spus Ştefan Pletosu, medic pediatru.

Medicii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, evitarea aglomeraţiei şi îmbrăcămintea în straturi. Iar cei care suferă de boli cardiovasculare trebuie să evite expunerea bruscă la frig.