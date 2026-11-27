Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că execuția bugetară la 10 luni din acest an, care este inclusă în raport, arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut. Nazare a mai afirmat că România nu își poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală, în condițiile în care deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Ministrul a precizat că continuarea consolidării fiscale nu este o opțiune de politică economică, ci este o necesitate, pentru a evita deteriorarea severă a situației economice și financiare.

"Astăzi, Ministerul de Finanţe publică raportul privind starea finanţelor publice. E un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea că guvernul şi coaliţia care îl susţine să lucreze pe aceeaşi radiografie a finanţelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparenţă înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027", a spus ministrul de Finanţe.

"Trebuie să prezentăm situaţia exactă a resurselor, dar şi a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât şi obligaţiile acumulate în timp, pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate", a completat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a precizat că ”drumul nu este uşor, dar suntem în direcţia corectă”.

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Creşterea de deficit în octombrie, cu 27 mld. mai puţin decât în 2025

"Să ne amintim de unde am plecat. România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate şi severe. Să ne amintim riscurile. Suspendarea fondurilor europene, pierderea rating-ului, scumpirea acelerată a împrumuturilor. Astăzi tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuţia bugetară la 10 luni din acest an, care este inclusă în raportul pe care îl prezentăm astăzi, arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut. Creşterea de deficit la octombrie este de la 3,84% la 3,92%, cu 27 de miliarde mai puţin decât anul trecut. Această evoluţie susţine perspectiva încadrării în ţinta de deficit asumată de 6,2%", a spus Nazare.

Ministrul a mai spus că "Comisia Europeană a confirmat menţinerea suspendării procedurii de deficit excesiv pentru România şi asta este o altă veste bună pe care am primit-o recent".

"Să ne amintim anul trecut, cum aşteptam această veste", a adăugat el

El a mai afirmat că "jumătate din drum a fost parcurs, drum către un deficit sustenabil".

"Am protejat fondurile europene şi am evitat o corecţie dură, dureroasă pentru economie şi pentru oameni. Ştiu foarte bine că acest efort de stabilizare n-a fost uşor pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri. Oamenii au resimţit presiunea preţurilor şi temperarea veniturilor din ultimul an. Tocmai de aceea, mesajul meu de astăzi este unul de echilibru şi de responsabilitate. Stabilizarea pe care am obţinut-o nu este un scop în sine, ci este fundaţia pe care începem să reconstruim puterea de cumpărare şi creşterea economică", a mai declarat Alexandru Nazare.

Nazare: Datele arată că economia dă semne de revenire

Ministrul a arătat că ”datele recente ne arată că economia dă semne de revenire”.

"În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% faţă de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani. Acest parcurs a fost susţinut de investiţii publice record de peste 129 de miliarde de lei la 10 luni, cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Pentru 2027, atât prognozele noastre cât şi cele ale Comisiei Europeane indică revenirea economiei pe creştere spre 1,7-1,8% şi o accelerare la 2,2% în 2028", a menţionat Nazare.

Ministrul a mai spus că o veste cu adevărat importantă pentru fiecare familie şi pentru fiecare antreprenor din România este legată de inflaţie şi de costul banilor.

Inflaţia a coborât de la 10,9% la 6,8%

"Inflaţia a coborât deja de la vârful de 10,9% din luna mai la 6,8% în octombrie, în ciuda faptului că ea este prognozată să fluctueze în intervalul până la finalul anului. Primele semne de ameliorare se văd. Scăderea salariului real faţă de anul trecut s-a temperat de la aproape 7% mai la 1,5% în septembrie", a explicat ministrul.

Nazare a mai declarat că pentru anul viitor, prognoza Comisiei Europeane indică o scădere a inflaţiei spre 4,4% iar aceasta este cea mai sănătoasă formă de protecţie a veniturilor, refacerea reală a puterii de cumpărare fără a alimenta un nou val de scumpiri.

"Mai mult, în 2027 vom vedea rezultatul concret, palpabil al disciplinei din ultimul an şi jumătate. Necesarul de împrumut al statului este estimat să scadă cu peste 31 de miliarde de lei, de la 279 de miliarde la 248 de miliarde de lei în 2027. Ce înseamnă acest lucru în viaţa de zi cu zi? Înseamnă că statul nu va mai absorbi atât de mulţi bani din piaţă, lăsând mai mult capital disponibil pentru credite, reducând presiunea pe cursul de schimb şi creând condiţiile reale pentru ca dobânzile să scadă, atât pentru stat cât şi pentru populaţii", a subliniat ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a precizat că şi în gestiunea obligaţiilor acumulate avem rezultate concrete.

"Spre exemplu, pe schemele de energie am achitat deja aproape 90% din obligaţiile totale, adică 34 de miliarde din 37,5 miliarde, mai avem de acoperit o restanţă de 3,5 miliarde", a menţionat el.

Alexandru Nazare a arătat că, în acelaşi timp, responsabilitatea înseamnă să privim provocările în faţă, să nu amânăm nota de plată.

"Dacă prima jumătate a drumului a însemnat stabilizarea, a doua jumătate, cea care începe cu bugetul anului 2027, cere inteligenţă decizională şi rigoară. România nu îşi poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală. Deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Costurile cu dobânzile şi alte obligaţii cresc mai rapid decât poate absorbi economia, iar bugetul pentru 2027 este oportunitatea de a consolida ceea ce am obţinut până acum în 2025 şi 2026. În ansamblu, fereastra pentru ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează. Fiecare trimestru de întârziere majorează factura de două bănzi, deteriorează structura datoriei şi sporeşte riscul ca ajustarea să fie impusă, nu aleasă", a mai spus Nazare.

El a menţionat că ”ajustarea fiscală realizată până în prezent e reală şi este fără precedent, dar rămâne în continuare fragile”.

”Este cea mai mare reducere din Uniunea Europeană. În 2025 România se situa în continuare cu 4,8 puncte procentuale peste valoarea de referinţă de 3% din PIB. Continuarea consolidării fiscale nu este opţiune de politică economică, ci este o necesitate pentru a evita deteriorarea severă a situaţiei economice şi financiare. Amânarea acesteia ar majora costurile de finanţare, ar spori presiunile asupra costului de schimb şi a inflaţiei şi ar expune populaţia şi firmele unei corecţii mult mai abrupte”, a afirmat Alexandru Nazare.