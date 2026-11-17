USR a sărbătorit 10 ani de la înfiinţarea partidului, la Timişoara, mai multe fotografii de la evenimentul privat fiind publicate pe pagina oficială a formaţiunii. Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a participat la eveniment.

"Acum 10 ani, ne-am adunat pentru că ne săturaserăm de corupţia şi privilegiile lor. Ne săturaserăm să ni se spună <<aşa merge România, nu ai ce face>>. Ba aveam ce face. Nu ne-au dat prea multe şanse la început, dar am spart o barieră politică, un partid nou intra în Parlamentul României. De atunci, continuăm cu aceeaşi încăpătânare: în Parlament, în primării, în Guvern. Arătăm că se poate şi altfel", scrie USR în postare.

”Au fost 10 ani de luptă, 10 de construit. Vă mulţumim că ne-aţi fost alături în ultimii 10 ani! Continuăm. Pentru o Românie dreaptă, modernă şi fără privilegii”, se mai arată în postare.

Potrivit imaginilor publicate de USR, la eveniment a participat şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan.