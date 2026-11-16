Planul PSD: Restructurări, comasări şi fuziuni ale companiilor de stat. Ce spune Neacşu de clientela de partid

Vicepremierul Marian Neacşu a prezentat, luni, după şedinţa conducerii PSD obiectivele reformei aparatului public central şi a subordonatelor. Ministrul a mai anunţat că vor fi desfiinţate societăţile care istoric realizează pierderi, în măsura în care ele nu corespund unui interes strategic naţional şi vor fi foarte multe restructurări în structura centrelor judeţene.

"Am prezentat colegilor astăzi, în şedinţa Biroului Permanent Naţional, un set de obiective, de principii şi de măsuri şi un calendar care vizează, cred, o îndelung aşteptată reformă, deşi din păcate, în ultima perioadă, noţiunea de reformă s-a demonetizat, a fost folosită extrem de des pentru a aduce în spaţiul public o serie de măsuri, de principii care, în general, nu şi-au atins scopul", a anunţat vicepremierul după şedinţa conducerii PSD.

Planul anunţat de PSD

Măsurile vizează două mari categorii sistemice, aparatul public central şi subordonatele acestuia teritoriale şi, respectiv, societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar. "Măsurile pe care le avem în vedere se circumscriu următoarelor componente şi obiective: reducerea aparatului de stat, central şi teritorial prin unificarea serviciilor suport şi digitalizare. Concret, este vorba despre serviciile suport, aşa cum sunt ele definite în Codul administrativ, care vor fi constituite la nivel judeţean, într-un centru bugetar judeţean unic, din următoarele considerente.

Articolul continuă după reclamă

Planul contabil este unic, execuţia bugetară şi componenta ei sunt unitare, programul şi măsurile de audit sunt unitare şi foarte bine determinate. Din aceste perspective, apreciem că nu este nevoie ca fiecare unitate teritorială deconcentrată a unui minister sau a unei autorităţi centrale să aibă fiecare în parte contabilitate, audit, logistică, serviciu juridic, ci ele pot să fie toate înglobate în cadrul unei structuri judeţene", a explicat ministrul de Interne.

Neacşu a mai spus că o a doua componentă vizează reducerea numărului de controale prin comasarea unui număr important de organe şi organisme de control aparţinându-n unităţi centrale şi mutarea accentului pe partea de prevenţie.

"Am avut vineri o discuţie informală cu toţi colegii noştri miniştri referitor la aceste aspecte, a participat şi domnul prim-ministru la această discuţie şi s-au desprins o serie de măsuri şi problematici. Evident că ele sunt într-o fază incipientă şi mai avem foarte mult de lucrat până când să conjugăm, aşa cum veţi vedea mai departe, un program legislativ concret şi coerent care să poată să ducă la finalizarea lor", a menţionat Marian Neacşu.

Vicepremierul a arătat că o a treia categorie de măsuri pe care le au în vedere vizează centralizarea unor structuri judeţene cu personalitate juridică la nivel regional sau ca servicii respectiv direcţii în cadrul ministerelor. "Prin ordonanţa de organizare a Ministerului Agriculturii, ca şi exemplu, s-a realizat o astfel de chestiune, în care instituţii de la nivel teritorial, la nivel judeţean, au fost prinse în structura organizaţională a Ministeriului Agriculturii", a subliniat Neacşu.

Ministrul anunţă comasări şi restructurări

Ministrul a anunţat că o altă măsură vizează reorganizări, comasări, fuziuni sau dizolvări de autorităţi ale căror atribuţii sunt dublate sau care şi-au dovedit de-a lungul timpului ineficienţa şi nefuncţionalitatea.

"Dintre cele care îşi dublează activităţile şi sunt convins că în spaţiul public au apărut extrem de dens şi de mult astfel de coagulări de atribuţii comune, aş viza aici ca primul exemplu Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară, Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, serviciile de la nivel judeţean al Institutului de Sănătate Publică", a menţionat Marian Neacşu.

Vicepremierul PSD a mai declarat, despre societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar, că aici au în vedere o analiză criterială complexă pentru toate societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar şi care înregistrează pierderi istorice în vederea comasării, fuziunii, reorganizării sau după caz, dizolvării acestora. "Excepţie ne propunem să facă societăţile care sunt listate pe o piaţă organizată", a adăugat el.

Neacşu a anunţat şi măsuri care vizează o reaşezare funcţională, analiza societăţilor comerciale profitabile şi stabilirea unor măsuri de sprijin respectiv susţinere care să nu fie constituită ca ajutor de stat, în vederea creşterii eficienţei şi rentabilităţii acestora.

"Nu în ultimul rând, ne-am propus şi ne propunem analiza indicatorilor de performanţă din contractele de management, coroborat cu propunerea de reaşezare a indemnizaţiei membrilor Consiliilor de Administraţie, Consiliilor de Supraveghere şi respectiv a directoratelor, cu mutarea contraponderii de la indemnizaţia fixă la indemnizaţia variabilă, care să fie determinată de performanţa şi eficienţa acestora".

Întrebat ce se va întâmpla cu clientela de partid, Neacşu a replicat că "probabil își va căuta de muncă, dacă și acolo unde există. (...) Haideți să nu generalizăm".

Vicepremierul anunță calendarul pentru adoptarea reformei companiilor de stat

"Pentru realizarea acestor obiective care vor fi cuprinse într-un act normativ de rang primar vă propunem următorul calendar de acţiuni. Până la 20 noiembrie 2026, constituirea unui comitet interministerial, prezidat de prim-ministru şi coordonat de subsemnatul, din care vor face parte toţi miniştrii şi secretarii de stat de la nivelul ministerilor, toţi şefii de agenţii şi autorităţi centrale care au structuri deconcentrate în teritoriu, secretarul general al Guvernului, şeful Cancelariei, conducerea AMEPIP şi care poate fi, după caz, completat cu reprezentanţi legali ai altor structuri centrale. Până la 15 decembrie va avea loc transmiterea de machete necesare pentru culegerea informaţiilor şi a datelor necesare", a anunţat Marian Neacşu.

El a precizat că a avut deja o discuţie cu miniştrii, şi a stabilit că este important să existe o bază de informare, de transmitere a informaţiilor unitară.

"Am primit de la ei o serie de materiale preliminare şi fiecare era scris în specificitatea ministerului şi sunt foarte greu de urmărit în situaţia asta. Până la 20 ianuarie 2027 ne propunem să analizăm datele şi informaţiile primite în cadrul Comitetului Interministerial. Până la 1 februarie 2027 vor lucra la elaborarea actului normativ, care este baza legală primară pentru realizarea măsurilor propuse. Până la 20 februarie 2027 avem în vedere parcurgerea etapelor de consultare, transparenţă şi avizare şi până la 1 martie 2027 aprobarea în guvern şi intrarea în procedură parlamentară prin procedura angajării răspunderii guvernului", a subliniat Marian Neacşu.