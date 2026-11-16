Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Anunţul făcut de premierul Niculescu

Pensiile vor creşte din 2027, a dat asigurări premierul Luca Niculescu, după ce a participat Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Şeful Executivului a mai adăugat că bugetul pentru 2027 va fi elaborat până la finalul anului.

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat luni că, începând de anul viitor, pensiile vor crește, el precizând că bugetul de stat pentru anul 2027 va fi elaborat până la finele acestui an.

"Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, așa cum ne-am angajat", a declarat Luca Niculescu, după ce a participat Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

În context, el a fost întrebat dacă garantează o creștere a pensiilor cu 7,3% în anul care vine. "Garantez că vor crește pensiile", a susținut Luca Niculescu.

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Pensiile au fost înghețate în 2025 și 2026. Potrivit Legii 360/2023, punctul de referință se majorează în ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Formula ar duce la o creștere de aproximativ 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre o estimare informală a Casei Naționale de Pensii de 7,3%.