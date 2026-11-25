Parlamentarii USR au anunțat, miercuri, că depun un proiect de lege menit să deblocheze activitatea Agenției Naționale de Integritate. Acesta ar avea scopul să corecteze "derapajele" și "deficiențele" cu care s-a confruntat această instituție, dar și să întărească independența Consiliului Național de Integritate.

Deputata Diana Stoica a susţinut că "ANI l-a luat la ţintă" pe fostul ministru al apărării Radu Miruţă. "Demersul nu este doar despre Radu, este un act consecvent cu ceea ce USR a făcut întotdeauna până acum. În momentul în care am sesizat o disfuncţionalitate instituţională, am încercat să o reparăm cu un proiect legislativ, plecând în cazul de faţă de la un caz care se vede şi de pe Lună că nu e corect", a declarat Diana Stoica la Parlament, potrivit Agerpres.

USR afirmă că ANI "s-a transformat într-o bâtă politică"

Deputatul Stelian Ion a afirmat că "ANI s-a transformat într-o bâtă politică folosită împotriva adversarilor politici".

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"ANI a fost înfiinţată în momentul în care România a dorit să adere la UE. Şi a fost o perioadă de timp instituţia care s-a ocupat cu supravegherea respectării legislaţiei privind integritatea în funcţia publică. (...) Din păcate, în ultimul timp, s-a transformat într-o bâtă politică pe care unii o folosesc împotriva adversarilor politici. Este foarte grav ce se întâmplă. (...) Pentru că am văzut deficienţele cu care s-a confruntat această instituţie, derapajele pe care le-a realizat această instituţie în ultimul timp, ca o măsură de reparare am venit cu un proiect de lege Este foarte clar că pentru a reveni la normal trebuie făcute nişte modificări", a declarat Stelian Ion la Parlament.

Agenţia, "condusă în mod arbitrar"

Potrivit acestuia, Agenţia Naţională de Integritate "a fost condusă în mod arbitrar" iar regulile privind conducerea ANI şi concursul pentru şefia instituţiei trebuie să fie concepute nu de ANI şi nu în birourile acesteia.

"Proiectul nostru vine cu nişte reguli foarte clare care întăresc independenţa Consiliului Naţional de Integritate. CNI trebuie să supravegheze legalitatea şi modul în care îşi desfăşoară activitatea ANI, nu să se întâmple ca în prezent, pentru că nu are pârghiile necesare. (...) Trebuie să redăm independenţa CNI pentru a-şi realiza menirea. Proiectul nostru asta face. În cadrul proiectului vom vedea reglementări care dau buget, sediu propriu şi norme care să facă astfel încât această supraveghere să fie eficientă. O altă chestiune este legată de auditul pe care trebuie să-l facă instituţiile abilitate, şi anume CNI, cu privire la activitatea ANI. În prezent acest audit se face pe obiectivele stabilite chiar de instituţia controlată, adică de ANI, şi pe banii pe care ANI îi pune la dispoziţie. Este absolut aberant. (...) Proiectul vine cu schimbarea majoră ca auditul să fie făcut de CNI şi banii să fie puşi la dispoziţie de către această instituţie. (...) Sunt şi alte prevederi importante", a explicat deputatul USR.