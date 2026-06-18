Instalarea unui nou guvern pare misiune imposibilă. Pentru a doua zi la rând premierul desemnat încearcă să depună lista miniştrilor în Parlament, dar renunţă în ultima clipă. Calculele nu îi sunt favorabile momentan pentru învestire.

În contextul în care PSD, singurul partid care se arăta dispus până acum să voteze un guvern condus de Adrian Veștea, pare că face astăzi un pas în spate. Sorin Grindeanu a avut în această dimineață o ședință cu senatorii și deputații PSD, iar la finalul acestei ședințe Sorin Grindeanu a spus că l-a anunțat pe Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu în guvernul pe care îl propune se mai lasă așteptată.

Social-democrații se vor reuni duminică într-o ședință a Consiliului Politic Național, o ședință decisivă în care PSD ar trebui să decide clar dacă va accepta să intre sau nu în acest guvern propus de președintele Nicușor Dan, totul în contextul în care unele surse politice spun că există tensiuni în aceste zile în ceea ce privește programul de guvernare care exista, nemulțumiri din partea social-democrațielor în ceea ce privește măsurile pe care PSD le-a cerut în programul de guvernare.

Însă, dincolo de toate aceste lucruri, în acest moment, potrivit tuturor calculelor politice și tuturor surselor politice pe care le avem, guvernul Adrian Veștea nu reușește să strângă cele 233 de voturi minim necesare pentru a fi instalat în funcție la Palatul Victoria.

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PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține acest guvern

Asta după ce, știm cu toții, PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține acest guvern. Ultima carte jucată de Adrian Veștea a fost aceea să anunțe că este dispus să negocieze cu parlamentari AUR și cu parlamentari din toate partidele suveraniste pentru a aduna voturile necesare.

Am văzut însă anunțurile făcute oficial de liderii AUR și SOS România, cei care spun că nu vor vota un guvern condus de Adrian Veștea, însă surse politice spun că, în ultimele trei zile, liderii PSD și liberalii apropiați lui Adrian Veștea au purtat negocieri la bucată, negocieri om cu om, cu parlamentari din Alianța pentru Unirea Românilor și din alte partide suveraniste, încercând să strângă voturile necesare, peste 30 de voturi, în contextul în care cei de la UDMR, care au 31 de parlamentari, au anunțat că nu vor fi în sală în momentul votului.

Rămâne de văzut așadar când va depune Adrian Veștea lista ministrilor și programul de guvernare. Surse politice spun că acest moment ar putea fi amânat pentru săptămâna viitoare, mai exact pentru ziua de luni și că am putea vedea la începutul săptămânii viitoare audierea ministrilor luni și cel mai târziu marți un vot de învestire în plenul reunit al Parlamentului.