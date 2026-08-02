Colorate, cu poveşti, sau aduse de peste mări şi ţări. Ştiinţific fructe, în bucătărie legume, roşiile nu mai sunt ingrediente banale în salată sau bulion, ci ajung subiect de dezbatere printre producători şi cumpărători. Unii caută gustul copilăriei, alţii se întrec în soiuri rare şi tarabe cât mai frumos aranjate.

"Astea sunt din America. Astea, inimă de bou albă, și tot din America. Asta are ca și poveste, este o poveste destul de tristă, a fost dezvoltată de tată și fică. Fiica între timp s-a îmbolnăvit, a murit și tatăl a crescut soiul ăsta tocmai ca să nu-și uite fica", a spus George Alecu, producător de roşii

Peste 40 de soiuri de roșii cultivate în serele din Grădiștea

George Alecu are 46 de ani şi cultivă, în serele din Grădiştea, peste 40 de soiuri de tomate aduse din toată lumea. Le vinde pe o tarabă-vedetă din piaţa Obor. Coşuleţele pline cu roşii de toate soiurile şi culorile, îi fac pe mulţi să se oprească.

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"Mai avem aici Black Prince, care este o roșie din Rusia. Avem jaz alb și roșu, care sunt roșiile care însă par senzaționale pentru salată. Jazz galben a fost dezvoltat în America acum vreo câțiva ani dintr-o încrucișare. Jazz roșu tot la fel. Și mai avem aici verde hui care este o roșie din Franța", a mai afirmat George Alecu.

George cultivă roşii împreună cu soţia lui încă de acum 15 ani. Ce pornise drept o pasiune care punea legume proaspete pe masa familiei a devenit afacere în urmă cu cinci ani.

"Noi lucrăm două cu două zile libere și în alea două ziile libere ne împărtim. Dacă e nevoie el se duce la cules, eu rămân aici la vânzare. Dacă nu avem nimic la vânzare, mergem împreună, culegem și venim", a spus Mădălina Alecu, producător de roşii.

Clienții vin în piață să guste soiurile rare

Mulţi îi ştiu de pe reţele şi vin în piaţă să se convingă, mai ales că roşiile sunt pe gustate.

"Păi mi se pare interesant. Cred că este singurul loc, nu am mai văzut nicăieri. Toată lumea are cam aceleași soiuri și acum pare că este un trend așa să se încerce mai multe soiuri diferite de roșii". "Foarte bune. Le-am văzut de mai mult timp şi nu am apucat să mă opresc să iau și să gust. Dar sunt senzaționale, într-adevăr. Un gust deosebit. Super!", au spus oamenii.

Alt cartier, acelaşi trend. În Piaţa Râmnicu Sărat, la o tarabă cu roşii este coadă mereu la sfârşit de săptămână.

"Suntem aici clienți vechi de ani de zile. Și prima dată Ciprian Muntele a venit și i-a făcut publicitate și după aia erau cozi aici, nu mai aveam loc. Zic, doamne, nu se poate, sunt foarte gustoase și-mi aduc aminte de roșiile buniciIor mei de la țară, de-acum foarte mulți ani", a spus un cumpărător.

Soiuri cultivate de peste 20 de ani

Domana Dana este şi ea vedetă pe internet. Cultivă roşii de peste 20 de ani, la Gostinari, în Giurgiu. Îşi face singură răsadurile, din seminţe cumpărate de la colecţionari.

"Asta e o culoare roșu cu galben amestecat. Eu le numesc 2 în 1. Sunt foarte gustoase. În momentul când le tai așa are textura și în interior. Foarte, foarte gustoase! Cele roz sunt un fel de roșii grase cu textură moale, dulci. Alea negre sunt tari ca textură, dulci și foarte intense ca aromă. Galbena e... Dulce acrișoară, ca să-i zic așa, asta e o grasă, dar cu textură mai tare. Asta e o grasã cu texturã moale, dulce, tot la fel, aromată", a spus Dana State, producător de roşii.

Un colţ din taraba femeii este ocupat şi de ardei graşi, mov şi negri, din seminţe aduse tocmai din America Latină.