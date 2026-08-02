Ceea ce în urmă cu nişte ani părea o pasiune de nișă printre adolescenți a devenit, între timp, un fenomen global care a mobilizat o comunitate uriaşă... inclusiv în România. E vorba, desigur, de fenomenul K-Pop, ai cărui fani din toată lumea au venit la noi să-şi vadă artiştii favoriţi. Festivalul K-pop Days de la Nibiru a dovedit, încă o dată, interesul uriaş pentru cultura coreeană.

Nu suntem pe vreo scenă grandioasă din Seul, ci în România. În faţa scenei, 60.000 de fani ai muzicii K-Pop ne-au pus pe harta marilor festivaluri dedicate culturii coreene. Publicul a fost cucerit instant de membrele trupei Everglow care nu doar că au salutat, ci s-au şi prezentat în limba română.

Mii de fani au plâns şi au cântat, vers cu vers, în coreeană alături de Taemin, una dintre cele mai așteptate apariții de pe litoral. De la cel supranumit "idolul idolilor", fanii au reuşit chiar să smulgă o promisiune.

România, cucerită de fenomenul K-Pop

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"Voi mai veni aici o dată. Promit! Vă mulţumesc! Sunt foarte fericit! Vă mulţumesc foarte mult!", a spus artistul.

Festivalul nu a fost doar o serie de concerte, ci un punct de întâlnire pentru fanii de pe tot mapamondul: din Coreea de Sud, Italia sau Germania până în Australia. O industrie fenomen de miliarde... de euro şi cu milioane de fani, din care România nu face excepţie. Fenomenul K-Pop i-a făcut pe tot mai mulţi tineri să înveţe mişcările idolilor, mai ales sincronul impecabil. Tot prin muzică, au descoperit și cultura sud-coreeană, de la limbă și gastronomie până la seriale și tradiții. Dar dincolo de performanţă, K-pop-ul înseamnă şi comunitate. Una care creşte de la an la an.

"Eu am început să ascult K-Pop înainte să o nasc pe ea. Aspectul muzical e foarte important în relaţia mamă-fiică şi ne apropie mult mai mult", spune o mămică.

Nebunia K-Pop din România nu se oprește însă la festivalul de la malul mării. Fanii şi-au luat deja bilete la KBK FEST – East European K-Pop Festival, programat pe 27 septembrie, la Arenele Romane din București.