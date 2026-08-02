Omul care a arătat că nimic nu e imposibil, a cucerit toate cele 14 vârfuri de peste 8 mii de metri în doar 6 luni şi 6 zile şi a escaladat temutul K2 iarna, poate cel mai cunoscut dintre căţărătorii secolului 21, şi-a găsit sfârşitul într-o avalanşă pe Broad Peak. Nirmal Purja conducea un grup de nouă alpinişti. Cu toţii au fost măturaţi de pe munte de o avalanşă, în zona morţii, la peste 6500 de metri altitudine. Trupurile lor au fost găsite după patru zile de căutări. Dacă nu ar fi pierit în Pakistan, Nims, cum îi spuneau apropiaţii, mai avea un singur vârf ca să devină primul om care a cucerit de două ori toate cele mai înalte 14 vârfuri ale lumii, fără oxigen suplimentar.

Cu puțin timp înainte de tragedie, alpinistul trimisese un mesaj de pe munte unui reporter al unei televiziuni indiene.

„În prezent, urmăresc să ating cel de-al 58-lea vârf de peste 8.000 de metri – cele mai înalte din lume. Tocmai am deschis internetul ca să verific prognoza meteo. Sper că sunteți bine cu toții. Abia aștept să ne revedem. Mulțumesc. Și salutări din Tabăra 2 de pe Broad Peak. Ciao, ciao!”, spunea Nirmal Purja.

A fost unul dintre ultimele sale mesaje. După aceea, Nims a oprit conexiunea de date și a plecat din tabără împreună cu ceilalți nouă alpiniști pe care îi ghida spre Broad Peak, unul dintre cele cinci vârfuri de peste 8.000 de metri din Pakistan.

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„Trebuie să fii dispus să încerci. Ești la limita dintre viață și moarte”, spunea Nirmal Purja în documentarul „14 Peaks: Nothing Is Impossible”.

Tabăra 2, locul din care Nims trimisese mesajul, se află la 6.463 de metri altitudine. În drumul spre Tabăra 3, grupul a fost lovit de o avalanșă uriașă. Trackerul GPS purtat de Nirmal Purja a indicat o cădere bruscă de peste 600 de metri. În cazul alpinistei Nadhira Al Harthy, dispozitivul a înregistrat o cădere verticală de 1.651 de metri.

Din acel moment, nimeni din grup nu a mai răspuns și niciunul dintre alpiniști nu a reușit să transmită un mesaj SOS.

„La acea înălțime, avalanșele sunt un fenomen constant sau recurent în această zonă. Toți alpiniștii și montaniarzii știu că este ceva obișnuit. Trebuie să iei măsuri de precauție tot timpul. Nu este și nu a fost niciodată un fenomen creat sau provocat de om”, a declarat Irfan Arshad, președintele clubului alpin din Pakistan.

După ce trackerul lui Nims s-a stabilizat la 5.878 de metri altitudine, dispozitivul a continuat să trimită semnale care păreau să indice mișcare. Pentru câteva ore, acest lucru a alimentat speranțele că măcar o parte dintre alpiniști ar fi putut supraviețui.

Alpinistul român Horia Colibășanu îl întâlnise ultima dată pe Nirmal Purja pe Gasherbrum II.

„L-am întâlnit și anul trecut pe Nanga și anul acesta pe G2. A fost un sezon dificil, cu acumulări rapide și instabile de zăpadă, greu de navigat chiar și de către alpiniștii cu experiență. Sper ca acțiunea de salvare din zori să găsească cât mai mulți supraviețuitori, poate chiar pe toți”, a transmis Horia Colibășanu.

Echipele de salvare, sprijinite de elicoptere ale armatei pakistaneze, i-au căutat pe cei zece alpiniști timp de patru zile. În cele din urmă, grupul a fost reperat cu ajutorul dronelor.

La câțiva dintre alpiniști salvatorii nu au reușit încă să ajungă, însă autoritățile au stabilit că niciunul dintre membrii expediției nu a supraviețuit.

Și alpinistul român Miță Matei, care îl cunoscuse pe Nims pe Manaslu, i-a transmis un mesaj de adio.

„Îți mulțumesc pentru toate momentele în care, undeva pe vreun munte, mă gândeam la ce spuneai: Când nu mai poți, mai poți un pic!. Rămâi cu bine în inimile noastre!”, a transmis Miță Matei.

Cucerise toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri

La 43 de ani, Nirmal Purja doborâse recorduri greu de egalat. Cucerise toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale lumii într-un timp care părea imposibil.

„Planul este să mergem direct pe vârf. Dacă rămân în viață, pot face asta în șapte luni”, spunea Nirmal Purja în documentarul dedicat performanței sale.

A reușit în doar 189 de zile. Recordul precedent pentru cucerirea celor 14 optmiari fusese de aproximativ șapte ani. Performanța lui Nims, fost militar în forțele britanice, a devenit subiectul documentarului „14 Peaks: Nothing Is Impossible”.

„Renunțarea nu este în sânge, domnule. Nu este în sânge! Dacă renunți, o să mori!”, spunea Nirmal Purja în documentar.

Moartea lui a provocat reacții inclusiv din partea Familiei Regale britanice. Regele Charles și Prințul William i-au adus un ultim omagiu.

„Căutarea sa neobosită pentru ceea ce părea imposibil, combinată cu umilința și altruismul său, l-au făcut cu adevărat unic”, se arată într-un mesaj transmis de Familia Regală.

Grupul surprins de avalanșă pe Broad Peak era format din alpiniști din mai multe țări, printre care Nepal, China, Statele Unite și Oman. Misiunea de recuperare a trupurilor este în continuare în desfășurare.