Instabilitatea politică a băgat în criză financiară şi Ministerul Sănătăţii. De la începutul anului, bugetul a fost gestionat cu stângul, iar acum apar şi efectele. Spitalele abia dacă mai au medicamente pentru bolnavii de inimă şi de cancer. Inclusiv farmaciştii o confirmă.

Aceştia spun că nu e zi în care pacienţii nu se aşează la coadă, ca să-şi cumpere medicamentele pe care ar fi trebuit să le primească în spitale. Pentru noi stocuri autorităţile trebuie să apeleze la proceduri speciale de import.

Ministerul Sănătăţii are nevoie de aproape un miliard de lei în următoare trei luni şi asta doar ca să poată menţine sistemul pe linia de plutire. Iar aici intrăm în cercul vicios de care discutam mai devreme.

Banii în plus nu pot fi acordaţi fără un guvern cu puteri depline

Programele naționale de sănătate au fost deja diminuate după ce luna trecută autorităţile au luat 56 de milioane de lei de la acestea pentru a susţine activitatea Ambulanței şi a camerelor de gardă.

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"Este, bineînțeles, nevoie de rectificare bugetară. Ne aflăm pe finalul anului cu o România aproape în incapacitate de a avea grijă de o masă mare de pacienți. Faptul că, probabil, ne vom aștepta la instabilitate politică și în următorii ani și, tocmai de aceea, trebuie să facem un buget al Ministrului Sănătății care să țină tot anul și poate și mai mult", explică Vlad Zaha, expert în politici de sănătate.