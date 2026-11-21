Mulți români lucrează în ture de noapte, însă puțini știu la ce riscuri se expun. Munca frecventă pe timpul nopții este asociată cu modificări ale structurii și funcționării inimii, arată un nou studiu publicat în revista European Heart Journal - Cardiovascular Imaging.

Echipa de cercetători a identificat și diferențe în ceea ce privește anumiți indicatori ai sănătății cardiovasculare. Este primul studiu de amploare care combină examinarea detaliată a inimii prin rezonanță magnetică (RMN) cu analize ale proteinelor și substanțelor implicate în metabolism, pentru a investiga efectele muncii în ture de noapte, scrie News Medical.

Se estimează că unul din cinci angajați la nivel mondial lucrează în mod regulat în ture de noapte. Cercetările anterioare au arătat că acest program este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare și de deces din cauze cardiovasculare.

Deși cauzele acestei legături nu sunt pe deplin înțelese, munca în ture de noapte poate perturba ritmul biologic al organismului și programul normal de somn. Aceste schimbări pot afecta metabolismul, procesele inflamatorii, reglarea tensiunii arteriale și funcționarea vaselor de sânge.

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Ce date au analizat cercetătorii

Noul studiu a analizat datele a 42.671 de bărbați și femei din baza de date UK Biobank. Vârsta medie a participanților la începutul cercetării era de 52 de ani, iar 1.322 dintre aceștia au declarat că lucrează frecvent în ture de noapte. Persoanele care sufereau deja de boli cardiovasculare la începutul studiului nu au fost incluse în analiză.

Pe baza imaginilor obținute prin RMN cardiac, cercetătorii au constatat că persoanele care lucrau frecvent noaptea aveau, în medie, pereții inimii ușor mai groși în raport cu dimensiunea principalei camere care pompează sângele. De asemenea, cavitățile inimii erau ceva mai mici.

Cercetătorii au identificat și o mică diferență în ceea ce privește contracția mușchiului cardiac. Cu toate acestea, nu au observat modificări semnificative ale fracției de ejecție, un indicator care arată cât de eficient pompează inima sângele.

Specialiștii subliniază că diferențele observate au fost mici și nu înseamnă că toate persoanele care lucrează în ture de noapte vor dezvolta boli de inimă sau insuficiență cardiacă.

Munca în ture de noapte, asociată cu modificări ale structurii și funcționării inimii

Dr. Muwei Li, de la Universitatea Zhengzhou, unul dintre autorii studiului, a declarat: "Studiul nostru a constatat că munca frecventă în ture de noapte este asociată cu o serie de modificări subtile ale structurii și funcționării inimii. Cercetarea a fost una observațională, astfel că nu am putut stabili dacă munca frecventă în ture de noapte afectează direct inima".

"Cu toate acestea, recomandăm persoanelor care lucrează în mod regulat noaptea să acorde o atenție deosebită sănătății cardiovasculare. Acest lucru presupune evitarea fumatului, activitate fizică regulată, o alimentație sănătoasă, menținerea unei greutăți normale și un somn suficient, cu un program cât mai regulat. De asemenea, este important ca tensiunea arterială, colesterolul și glicemia să fie ținute sub control. Medicii ar putea lua în considerare munca în ture de noapte atunci când evaluează istoricul profesional și stilul de viață al unui pacient, în special dacă acesta prezintă deja factori de risc cardiovascular", a adăugat el.

Studiul a arătat că munca frecventă în ture de noapte este asociată și cu modificări ale anumitor indicatori din sânge. Cercetătorii au identificat niveluri mai scăzute de DHA, un acid gras omega-3 care contribuie la sănătatea inimii și a vaselor de sânge. De asemenea, au observat valori mai reduse ale unor indicatori asociați cu colesterolul "bun" (HDL).

Niveluri mai ridicate ale unor indicatori asociați cu trigliceridele

În schimb, persoanele care lucrau frecvent noaptea aveau niveluri mai ridicate ale unor indicatori asociați cu trigliceridele. Acestea sunt grăsimi din sânge care, în cantități prea mari, pot crește riscul de boli cardiovasculare. Cercetătorii au identificat și valori crescute ale unor markeri ai inflamației.

Rezultatele preliminare, alături de analizele genetice ale anumitor markeri moleculari, oferă indicii despre posibilele mecanisme biologice implicate. Totuși, ele nu demonstrează că munca în ture de noapte provoacă direct aceste modificări în organism și la nivelul inimii.

Cercetătorii susțin că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege efectele pe termen lung ale muncii de noapte și pentru a stabili ce impact au modificările identificate asupra sănătății cardiovasculare.

Ce limitări are studiul

Autorii recunosc că studiul are și o serie de limitări. Deși au luat în calcul stilul de viață și alți factori care ar putea influența rezultatele, majoritatea participanților din baza de date UK Biobank sunt persoane albe de origine europeană și voluntari cu o stare bună de sănătate. Din acest motiv, rezultatele nu pot fi generalizate cu ușurință la alte populații.

În plus, cercetătorii au exclus din analiză persoanele pentru care nu existau informații despre programul de lucru în ture. Acestea erau, în general, mai în vârstă și sufereau mai frecvent de boli cardiometabolice. Prin urmare, există posibilitatea ca selecția participanților să fi influențat rezultatele studiului.