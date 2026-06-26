Managerul unui spital cere Guvernului să scoată la concurs aproape 100 de posturi. Situaţie critică la UPU

Spitalul Județean de Urgență Botoșani a solicitat Guvernului deblocarea a 991 de posturi, în contextul unui deficit de personal medical și auxiliar care afectează mai multe secții, inclusiv UPU și specialități precum radiologia. Potrivit managerului unității, Corneliu Prepeliță, în ultimul an au plecat zeci de angajați, în principal prin pensionare, demisie sau alte opțiuni profesionale, iar spitalul funcționează în prezent cu dificultate în anumite zone critice.

Corneliu Prepeliţă, managerul Spitalului Judeţean Botoşani, a declarat pentru News.ro că a înaintat Guvernului un memorandum prin care solicită scoaterea la concurs a 991 de posturi: 51 de medici, 254 de asistenţi medicali, posturi vacante, nu temporar vacante, 448 de oameni personal auxiliar sanitar, brancardieri, infirmiere, şi TESA 131 de posturi, potrivit News.ro.

"De la 1 ianuarie 2026 până la data de astăzi, au plecat 6 medici, 15 asistenţi medicali şi un fizician medical. A fost un deces al unei doamne doctor, restul plecărilor s-au produs prin pensionare. Au fost şi câteva demisii, vorbim de un medic rezident pe post, anul 5, un medic rezident pe post de medicină internă, care au luat specialitatea şi nu au mai dorit să vină la noi, au avut alte opţiuni. Noi am depus un memorandum la Guvernul României pentru a ne fi aprobat şi am solicitat scoaterea la concurs a unui număr de 51 de medici, 254 de asistenţi medicali, vorbim de posturi vacante şi nu temporar vacante, 448 de oameni personal auxiliar sanitar, brancardieri, infirmiere, şi TESA 131 de posturi. Deci în total am solicitat 991 de posturi", a relatat managerul spitalului.

Sunt probleme la nivelul spitalului şi în ceea ce priveşte personalul TESA, momentan insuficient în unitatea sanitară. Până acum spitalul a făcut faţă solicitărilor prin eforturile personalului, însă este mare nevoie de deblocarea posturilor pentru a putea fi făcute angajări, spune Corneliu Prepeliţă.

Articolul continuă după reclamă

"Fără îndoială, sunt probleme mai ales în ceea ce priveşte personalul medical dar şi TESA, că şi aici sunt probleme, vorbim de şoferi, vorbim de ingineri, fiindcă Spitalul Judeţean are multe proiecte în care este angrenat, chiar şi proiecte europene, a căror susţinere trebuie să fie şi din punct de vedere tehnic. Până acum am făcut faţă prin efortul personalului, trebuie să asigurăm gărzile, turele, dar o bulă de oxigen ar fi o deblocare a posturilor şi posibilitatea angajărilor, şi în funcţie de buget, că şi acest lucru trebuie luat în calcul în momentul în care se hotărăşte scoaterea la concurs a unor posturi. Anul trecut legislaţia a fost modificată prin februarie şi s-a permis angajarea celor plecaţi prin demisie, pensionare, deces, încetarea contractului de muncă, pentru posturile vacantate în 2025 legislaţia a permis atunci organizarea de concursuri. Acum singura posibilitate este de 15% din cei plecaţi, un singur post, dacă pleacă 15 oameni pot să angajez unul, asta exceptând posturile unice", a spus managerul.

Pe ce segment este cel mai greu în acest moment în spital: în ceea ce priveşte numărul de asistenţi şi personal medical auxiliar, spune managerul. Însă sunt probleme legate şi de numărul medicilor. Este nevoie pe mai multe specialităţi de medici în plus, cum ar fi pe radiologie şi medicină de urgenţă.

"Cel mai dificil este la asistenţi şi personal medical auxiliar. Personalul este deficitar. Dar şi pe asistenţi este problemă. Fără îndoială, mai avem nevoie de medici, este problema medicilor radiologi, este una generală, nu neapărat la Spitalul Judeţean, este una naţională. Până acum nu au fost probleme, medicii s-au mobilizat şi nu au fost probleme în ceea ce priveşte asigurarea continuităţii activităţii medicale. Iarăşi un sector deficitar al spitalului este Unitatea de Primiri Urgenţe, UPU, unde iarăşi şi din punctul de vedere al medicilor, şi al asistenţilor, avem posturi vacante care ar putea fi ocupate. 50 şi ceva de medici, de când am venit eu am angajat în doi ani. Avem nevoie de cel puţin 12 medici de medicină de urgenţă. Primul lucru pentru a atrage personal este posibilitatea organizării concursurilor. Spitalul nu poate să asigure decât prima de instalare a medicilor, constând într-un salariu, şi avem sprijinul Consiliului Judeţean în asigurarea, în limita disponibilităţilor, a locuinţelor ANL. Chiar săptămâna trecută un tânăr medic specialist a primit o locuinţă ANL. Eu sunt convins că Guvernul va găsi o soluţie şi se vor debloca aceste posturi, fie prin memorandum, sau prin intervenţia legislativă a Executivului de a debloca organizarea concursurilor, cu limitele pe care le vor considera dumnealor, va fi un real ajutor deblocarea posturilor fiindcă fără îndoială ne confruntăm cu o lipsă de medici. Sunt atraşi mai mult de centrele universitare dar am observat că Spitalul Judeţean este o ofertă bună pentru tinerii medici, având în vedere dotarea, profesionalismul cadrelor medicale de aici, au fost mulţi medici care au venit înainte de a se înscrie şi au discutat cu medicii şefi de secţie unde puteau să aplice la concurs şi au fost încântaţi de atmosfera şi de modul în care se lucrează aici", a explicat pentru News.ro Corneliu Prepeliţă.

97% dintre pacienţii care vin la Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani sunt din tot judeţul Botoşani. Este principalul furnizor de servicii medicale din judeţul Botoşani, spun reprezentanţii spitalului. În 2025 au fost în total 41.453 de externări. De la 01.01.2026 şi până la 24.06.2026 au fost 19.662 de externări.

În 2025 au fost 63.786 de prezentări la UPU. De la 01.01.2026 şi până la 24.06.2026 au fost 31.807 de prezentări la UPU SJU Botoşani.