Pentru un copil născut cu o malformaţie cardiacă severă, timpul se măsoară uneori în ore. Sau zile. Sunt urgenţele majore care alertează echipele chirurgicale specializate de la Institutul Inimii din Tg. Mureş şi din Spitalul Marie Curie din Bucureşti. Sunt singurele centre medicale publice din ţară în care ajung la operaţii cardio nou-născuţi, sugari şi adolescenţi cu diagnostice complexe, iar medicii încearcă să recupereze ani întregi în care multe dintre aceste cazuri depindeau exclusiv de tratamentul din străinătate.

Ionela şi-a dorit mult un copil şi a primit vestea că este însărcinată la scurt timp după nuntă. Sarcina a decurs fără probleme şi naşterea la fel, dar la controalele periodice au aflat că micul David s-a născut cu o malformaţie cardiacă.

"Şocul vieţii. Nu ne venea să credem. Era un copil normal, nu ne dădea niciun semn din ce ne spunea doamna doctor", povesteşte Ionela Buică-Anghel, mama lui David.

David a fost diagnosticat la trei luni cu coarctaţie de aortă. Care devenise o urgenţă.

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"Ne gândeam: Doamne, dacă nu e o soluţie pentru copilul nostru? Mai ales că doamna doctor insista: în seara asta vă internaţi! [...] Nu mai conta nimic, voiam să fie totul bine. Ne-am făcut bagajul, era 9 seara şi ne-am dus", povesteşte Ionela Buică-Anghel.

David a fost luat în grijă la Spitalul Marie Curie de doamna doctor Cristina Filip, unul dintre cei mai respectaţi şi mai îndrăgiţi medici cardiologi de către părinţii copiilor cu inimi bolnave. Doamna doctor a văzut imediat gravitatea bolii lui David.

"Reprezintă în sine o îngustare semnificativă a vasului important care pleacă din inimă, care este aorta şi care are o zonă predispusă la a fi îngustată în contextul malformaţiei de care vorbim", spune dr. Cristina Filip, medic cardiolog pediatru la Spitalul Marie Curie.

David a fost operat minim invaziv de doamna doctor Irina Mărgărint, şefa Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară de la Marie Curie, iar intervenţia a fost un succes.

"Toate fricile pe care le aveam... doamna doctor Irina ştiu că a luat o foaie, un pix şi mi-a explicat pe înţelesul meu. Mi-a fost greu când l-am văzut aşa mic şi că mi l-au luat şi... a fost foarte greu", explică Ionela Buică-Anghel.

"David rămâne sub stricta noastră supraveghere, în principal urmărim riscul de reapariţie a acestei boli, pentru că există un risc", spune Cristina Filip.

În România se nasc anual 1.200-1500 de copii cu inimi bolnave

Aparatura medicală de diagnosticare, extrem de performantă, confirmă mereu statisticile care spun că, anual, în România se nasc 1.200-1.500 de copii cu inimi bolnave.

"Ar fi bine de ştiut cât de greu este pentru noi să gestionăm aceşti pacienţi care numeric sunt foarte mulţi, ca şi gravitate a bolii sunt foarte severi", spune dr. Cristina Filip.

Jumătate din copiii care se nasc anual cu afecţiuni cardio severe ajung la operaţii la Tg. Mureş şi în Marie Curie, câţiva pleacă afară prin eforturile financiare ale părinţilor, alţii sunt salvaţi în misiuni umanitare susţinute de Fundaţia Mereu Aproape ori în spitale de afară cu finanţare de la statul român. Chiar şi aşa, aproape cinci sute de copii cu inimi bolnave nu ajung în timp util într-un centru specializat. În prezent, locurile în cele două centre medicale publice care operează constant sunt puţine, pentru nevoia din sistem.

"Nu putem să-i internăm, să internăm atât de mulţi şi să operăm atât de mulţi în contextul în care ei sunt mulţi severi şi necesită intervenţie cu prioritate, dar priorităţi sunt multe şi noi putem să asigurăm un număr limitat de cazuri operate în urgenţă", explică dr. Cristina Filip.

"Contează foarte mult ca doctorii să aibă atât aparatură, cât şi o secţie modernizată, toate resursele... numai atunci când ai un copil bolnav simţi pe pielea ta cât de important e să aibă echipamentul şi condiţiile necesare pentru a putea salva vieţi", a mai spus Ionela Buică-Anghel.

La Spitalul Marie Curie din Bucureşti, medicii tratează astăzi pacienţi de la primele zile de viaţă până la vârsta de 18 ani şi preiau intervenţii care, nu cu mult timp în urmă, erau trimise aproape automat în străinătate. În spatele fiecărei operaţii reuşite se află însă ani de formare, permanentă perfecţionare, efort şi o luptă continuă pentru fiecare copil care ajunge pe masa de operaţie. Pentru că fiecare inimă contează.