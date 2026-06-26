De la o operaţie complicată, pe cord deschis, la o intervenţie minim invazivă de numai 15 minute! O tehnică în premieră naţională a fost folosită astăzi în cazul unui pacient care suferea de o ruptură de aortă, o patologie care-i putea fi fatală în orice clipă. Profesorul care a inventat tehnica viitorului a venit tocmai din China pentru a pune bazele acestei proceduri şi în ţara noastră. Intervenţia a fost un succes, iar pacientul se poate externa la începutul săptămânii viitoare.

Tehnica prin care se poate trata minim invaziv ruptura de aortă a fost inventată în China, din dorinţa unei recuperări mai grabnice a pacientului şi a unui timp operator cât mai scurt.

"În mod normal o astfel de patologie se putea trata numai prin sternotomie şi reconstrucţie chirurgicală a aortic. Această tehnică a profesorului Shu ne permite o terapie microinvazivă prin puncţia unei artere. După măsurătorile pe care le face în timpul operaţiei prin intermediul arteriografiei, se realizează aşa-numita fenestrare in situ", afirmă prof.dr. Victor Costache, şef Secţie Chirurgie Cardiovasculară.

Practic în proteza construită dintr-un material special se decupează, cu ajutorul unui laser, un orificiu, chiar în timpul operaţiei.

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"Are aici o fenestrare făcută, în care intră unul sau două stenturi. Şi realimentează imediat creierul cu sânge, nu este nevoie să deschidem pacientul. Şi aceste stenturi au şi rol de-a fixa endoproteza, să rămână pe viaţă", spune prof.dr. Victor Costache şef Secţie Chirurgie Cardiovasculară.

Profesorul care a inventat această tehnică a reuşit să o implementeze cu succes în spitalele din China, apoi în zeci de ţări de pe tot globul. A venit acum şi rândul României.

"Am folosit această tehnică pentru a trata pacienţi, de mai multe ori, în diverse ţări. Peste 20 de ţări. Această tehnică este foarte importantă pentru a reduce timpul de operaţie. E foarte folositoare în Urgenţe. Deci, indiferent de cum vor evolua tehnicile, aceasta procedură va rămâne extrem de importantă în viitor", a declarat prof. dr. Chang Shu şef Secţie Chirurgie Vasculară, Fuwai, Beijing, China.

Profesorul Shu va veni de câte ori este nevoie pentru a-i învăţa pe medicii români să aplice cu succes această tehnică, iar o echipă românească va merge în toamnă în China pentru perfecţionare.