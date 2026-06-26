Observator » Sănătate » Operaţie efectuată în premieră în România, pentru o patologie fatală. Medicul a venit special din China

Video Operaţie efectuată în premieră în România, pentru o patologie fatală. Medicul a venit special din China

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Alexandru Căruceriu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 26.06.2026, 21:18 | Modificat la 26.06.2026, 21:18

De la o operaţie complicată, pe cord deschis, la o intervenţie minim invazivă de numai 15 minute! O tehnică în premieră naţională a fost folosită astăzi în cazul unui pacient care suferea de o ruptură de aortă, o patologie care-i putea fi fatală în orice clipă. Profesorul care a inventat tehnica viitorului a venit tocmai din China pentru a pune bazele acestei proceduri şi în ţara noastră. Intervenţia a fost un succes, iar pacientul se poate externa la începutul săptămânii viitoare.

Tehnica prin care se poate trata minim invaziv ruptura de aortă a fost inventată în China, din dorinţa unei recuperări mai grabnice a pacientului şi a unui timp operator cât mai scurt.

"În mod normal o astfel de patologie se putea trata numai prin sternotomie şi reconstrucţie chirurgicală a aortic. Această tehnică a profesorului Shu ne permite o terapie microinvazivă prin puncţia unei artere. După măsurătorile pe care le face în timpul operaţiei prin intermediul arteriografiei, se realizează aşa-numita fenestrare in situ", afirmă prof.dr. Victor Costache, şef Secţie Chirurgie Cardiovasculară.

Practic în proteza construită dintr-un material special se decupează, cu ajutorul unui laser, un orificiu, chiar în timpul operaţiei.

Articolul continuă după reclamă

"Are aici o fenestrare făcută, în care intră unul sau două stenturi. Şi realimentează imediat creierul cu sânge, nu este nevoie să deschidem pacientul. Şi aceste stenturi au şi rol de-a fixa endoproteza, să rămână pe viaţă", spune prof.dr. Victor Costache şef Secţie Chirurgie Cardiovasculară.

Profesorul care a inventat această tehnică a reuşit să o implementeze cu succes în spitalele din China, apoi în zeci de ţări de pe tot globul. A venit acum şi rândul României.

"Am folosit această tehnică pentru a trata pacienţi, de mai multe ori, în diverse ţări. Peste 20 de ţări. Această tehnică este foarte importantă pentru a reduce timpul de operaţie. E foarte folositoare în Urgenţe. Deci, indiferent de cum vor evolua tehnicile,  aceasta procedură va rămâne extrem de importantă în viitor", a declarat prof. dr. Chang Shu şef Secţie Chirurgie Vasculară, Fuwai, Beijing, China.

Pe acelaşi subiect

Profesorul Shu va veni de câte ori este nevoie pentru a-i învăţa pe medicii români să aplice cu succes această tehnică, iar o echipă românească va merge în toamnă în China pentru perfecţionare.

Alexandru Căruceriu
Alexandru Căruceriu
Like
operatie premiera romania patologie fatala medic china
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.