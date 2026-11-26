Un inginer italian în vârstă de 44 de ani, tată a doi copii, nu reușește să își găsească un loc de muncă de mai multe luni, deși spune că este dispus să accepte inclusiv slujbe care nu au legătură cu pregătirea sa profesională. A contactat peste 50 de companii din provincia Taranto, însă fără rezultat. Unul dintre motivele invocate de angajatori ar fi că este "prea calificat" pentru anumite posturi.

Un tată a doi copii caută un loc de muncă de luni bune şi angajatorii îl resping. Motivul refuzurilor - Sursa: Profimedia

Este inginer, are 44 de ani și caută un loc de muncă de luni întregi. A trimis CV-ul la peste 50 de firme, dar este considerat "prea calificat" pentru unele posturi

Bărbatul locuiește în Grottaglie, în sudul Italiei, și este absolvent de Ingineria Mediului și a Teritoriului. Din martie 2026, de când a rămas fără serviciu, încearcă să găsească o nouă oportunitate profesională. Între timp, indemnizația de șomaj se apropie de final, iar acasă îl așteaptă soția și cei doi copii, în vârstă de 8 și 4 ani.

"Sunt dispus să fac orice fel de muncă. Ba chiar aș prefera să mă îndepărtez de domeniul construcțiilor", a povestit Nicola pentru publicația Fanpage.it.

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În ultimele luni, italianul a trecut prin numeroase interviuri, multe dintre ele fiind, potrivit relatărilor sale, experiențe descurajante. A primit răspunsuri precum „nu ești profilul pe care îl căutăm” sau „ești prea calificat pentru acest loc de muncă”.

În unele situații, angajatorii ar fi avut rezerve din cauza funcțiilor de conducere pe care le ocupase anterior, considerând că i-ar putea fi dificil să se integreze într-o echipă. Pentru alte posturi, i s-a reproșat lipsa experienței specifice.

Nici atunci când a aplicat pentru un post de muncitor nu a avut mai mult succes. Unii angajatori ar fi considerat că pregătirea și experiența sa nu se potrivesc cu cerințele postului și că ar putea deveni nemulțumit de o astfel de activitate.

"Mi-au spus că aș putea fi nemulțumit de acel loc de muncă. Dar aș fi mult mai nemulțumit să stau acasă fără să lucrez", a explicat el.

A lucrat în call-center, construcții și în gestionarea depozitelor

De-a lungul carierei, Nicola a trecut prin mai multe domenii, nu toate legate de studiile sale. A lucrat în call-center, unde câștiga între 600 și 800 de euro lunar, dar și în industria metalurgică, în construcții, ca responsabil de magazin și administrator de depozit.

În ultimii ani, s-a orientat în special către sectorul construcțiilor, unde a ocupat funcții de coordonare tehnică a șantierelor. Programul era însă solicitant, cu zile de lucru care începeau uneori la ora 5:30 dimineața și se prelungeau până la 10-12 ore.

Ultimul contract s-a încheiat după ce compania pentru care lucra a început să întâmpine dificultăți financiare și să piardă proiecte.

Acum, bărbatul își dorește să schimbe domeniul și spune că nu insistă să găsească neapărat un post de inginer.

Atunci când a ales Facultatea de Ingineria Mediului și a Teritoriului din cadrul Politehnicii din Bari, la sediul din Taranto, Nicola spera să își construiască o carieră în domeniul protecției mediului.

În acea perioadă se vorbea despre oportunitățile profesionale care ar fi urmat să apară în urma proiectelor de depoluare și de reabilitare a zonelor industriale din regiune. Tânărul de atunci își imaginase că va putea lucra în acest domeniu chiar în provincia natală.

La peste două decenii distanță, spune că așteptările nu s-au concretizat.

"Ani de studiu irosiți", este concluzia sa.

Nicola consideră că problemele fostei uzine siderurgice Ilva și ale companiilor care depind de activitatea acesteia au afectat întreaga economie locală, inclusiv micile afaceri și comerțul. În opinia sa, economia zonei Taranto a depins timp de decenii de activitatea industrială, mai întâi în perioada Italsider, apoi în cea a Ilva.

Indemnizația de șomaj se apropie de final, iar doi copii depind de veniturile familiei

Cea mai mare presiune este acum legată de situația financiară a familiei. Nicola primește o indemnizație de șomaj mai mică de 1.000 de euro pe lună, însă perioada în care poate beneficia de acest sprijin se apropie de sfârșit.

A luat în calcul inclusiv posibilitatea de a pleca din provincia Taranto pentru a găsi un loc de muncă, însă mutarea într-un alt oraș presupune costuri suplimentare, în special pentru chirie și întreținere.

"Sunt dispus să mă deplasez pentru a lucra, dar să te muți într-un alt oraș înseamnă să plătești chirie și să ai alte cheltuieli. Cu salariile care se oferă, nu este sigur că merită", a explicat italianul.

După ce a contactat peste 50 de companii și a participat la numeroase interviuri, Nicola continuă să caute un loc de muncă. Nu mai urmărește neapărat o carieră în inginerie, ci își dorește, înainte de toate, să se întoarcă la muncă.

"Nu caut neapărat un loc de muncă de inginer. Sunt dispus să fac orice", este mesajul său.