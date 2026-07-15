Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat că marţi a început primul studiu clinic menit să evalueze eficacitatea unui medicament antiviral la pacienţii expuşi la tulpina mortală de Ebola care afectează Republica Democratică Congo, informează AFP.

OMS anunţă primul studiu clinic pentru un medicament împotriva Ebola - Sursa: X/ Tedros Adhanom Ghebreyesus

Studiul, denumit EBO-PEP, urmăreşte să evalueze eficacitatea profilaxiei post-expunere (PEP) cu ajutorul antiviralului obeldesivir la pacienţii care au intrat în contact cu cazuri confirmate de Bundibugyo - varianta virusului care se răspândeşte în prezent în RDC.

Astfel de studii clinice au loc atunci când un medicament promiţător este testat pe oameni.

Nu există niciun vaccin sau tratament recunoscut pentru varianta Bundibugyo

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Medicamentul experimental, un preparat cu administrare orală dezvoltat de compania farmaceutică americană Gilead Sciences, a demonstrat eficacitate în modele preclinice împotriva virusurilor din familia filovirusurilor, care provoacă febre hemoragice.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat lansarea studiului într-o postare pe platforma X.

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"Fiecare descoperire începe cu speranţă", a scris directorul OMS.

"Dacă acest tratament se dovedeşte eficient în cazul persoanelor cu risc ridicat după expunere, ar putea reprezenta un progres major" în prevenirea dezvoltării bolii la persoanele care au intrat în contact cu virusul, a adăugat el.

Peste 700 de morţi şi peste 1.960 de persoane infectate cu tulpina rară a virusului

În prezent, nu există niciun vaccin sau tratament recunoscut pentru varianta Bundibugyo. Conform celor mai recente date oficiale furnizate de autorităţile sanitare din RDC, această tulpină rară a virusului Ebola a infectat peste 1.960 de persoane şi a provocat moartea a peste 700.

Epidemia a fost declarată la 15 mai, în urma mai multor decese înregistrate în Ituri, o provincie bogată în resurse minerale din nord-estul ţării, controlată de grupări înarmate.

Cazuri de Ebola - boală transmisă prin contact direct şi prin fluide corporale - au fost depistate în cinci provincii din RDC, precum şi în ţara vecină, Uganda. Totuşi, peste 90% dintre cazuri continuă să fie înregistrate în Ituri.

Epidemia, declarată la 15 mai, în urma mai multor decese înregistrate în Ituri

Mai devreme marţi, OMS a indicat că epidemia de varianta Bundibugyo din RDC ar putea fi de cel puţin două până la patru ori mai amplă decât sugerează cifrele oficiale.