Situaţie dramatică pentru bolnavii internaţi la Fundeni şi la Institutul de Boli Cardiovasculare: oamenii stau în frig în saloane, iar sălile de operaţii sunt încălzite cu aeroterme, radiatoare electrice și aparate de aer condiționat setate pe cald.

Pacienții s-au plâns de lipsa căldurii și a apei calde, chiar de la începutul sezonului rece. Problema a început să se acutizeze în ultima perioadă și din cauza faptului că temperaturile de afară sunt din ce in ce mai mici.

Aceeași situație a fost și în sezonul trecut, dar și în anii din urmă

Aceeași situație a fost și în sezonul trecut, dar și în anii din urmă. De vina este instalația veche de termoficare dar și clădirile, care sunt vechi. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus în această seară la Bruxelles, că va căuta soluții împreună cu administratorii celor două spitale dar și cu reprezentanții primăriei, pentru că Institutul Clinic Fundeni și Institutul CC Iliescu sunt racordate la rețeaua Termoenergetica.

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Este nevoie de investiții majore aici pentru că această problema să fie rezolvată pentru a nu se ajunge la închiderea celor două spitale, in care sunt internați pacienți cu boli cardiovasculare, cu cancer sau chiar persoane care au trecut prin operații de transplant.