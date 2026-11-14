Cât de des trebuie să speli prosoapele de baie. Greşeala care te poate îmbolnăvi în timp

Prosoapele de baie pot deveni un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, chiar dacă sunt folosite imediat după duş, când pielea este curată. Microbiologul american Charles P. Gerba, profesor la Universitatea din Arizona, explică la ce interval ar trebui spălate prosoapele pentru a preveni acumularea microorganismelor. Specialistul avertizează şi asupra unui obicei frecvent care poate favoriza transmiterea infecţiilor între membrii familiei.

Deşi sunt obiecte indispensabile în viaţa de zi cu zi, prosoapele nu sunt întotdeauna spălate atât de des pe cât ar trebui. Mulţi oameni le folosesc după duş, le agaţă în baie şi le reutilizează a doua zi, considerând că nu au cum să fie murdare dacă au intrat în contact cu pielea proaspăt spălată.

În realitate, fiecare utilizare lasă în ţesătură umezeală, celule moarte ale pielii, sebum şi microorganisme. Potrivit microbiologului Charles P. Gerba, profesor de virusologie la Universitatea din Arizona, aceste reziduuri creează condiţii favorabile pentru înmulţirea bacteriilor, relatează Illustreret Videnskab.

Într-un studiu realizat asupra prosoapelor de baie din locuinţele obişnuite, cercetătorul a descoperit că 90% dintre acestea erau contaminate cu bacterii coliforme, care se găsesc, printre altele, şi în materiile fecale umane.

Articolul continuă după reclamă

Prosoapele umede pot adăposti milioane de microorganisme

Atunci când un prosop este lăsat într-o baie caldă şi umedă, bacteriile beneficiază de condiţii aproape ideale pentru a se înmulţi. Umezeala, căldura şi materialul organic provenit de pe corp contribuie la dezvoltarea microorganismelor.

"Practic, ai pregătit un bufet pentru bacterii", a explicat profesorul Charles P. Gerba, pentru Illustreret Videnskab. Potrivit specialistului, numărul microorganismelor dintr-un prosop poate ajunge la sute de mii sau chiar milioane în numai o săptămână.

Deşi majoritatea sunt bacterii practic inofensive, care trăiesc în mod normal în piele, prosoapele pot adăposti şi agenţi patogeni, precum E.coli, stafilococi sau MRSA, o bacterie rezistentă la antibiotice, care poate provoca abcese şi infecţii ale pielii.

"Prosoapele pot deveni un mijloc de transmitere a agenţilor patogeni dacă nu sunt spălate în mod regulat", avertizează specialistul.

Riscul este deosebit de important în cazul prosoapelor folosite în comun de membrii familiei sau de musafiri pentru ştergerea mâinilor după utilizarea toaletei. În aceste situaţii, bacteriile provenite de la mai multe persoane se pot acumula în aceeaşi ţesătură.

Cât de des trebuie spălate prosoapele de baie

Charles P. Gerba recomandă, ca regulă generală, spălarea prosoapelor de baie o dată pe săptămână. Totuşi, intervalul depinde de gradul de umezeală la care sunt expuse şi de timpul necesar pentru uscarea completă.

Dacă prosoapele sunt păstrate într-o baie în care există umezeală constantă, se usucă greu sau sunt folosite de mai multe ori pe zi, specialistul recomandă spălarea lor mai frecventă.

"În aceste condiţii, un interval de trei până la cinci zile este un reper bun", explică profesorul.

Pentru a limita acumularea bacteriilor, microbiologul recomandă ca prosoapele să fie lăsate întotdeauna să se usuce înainte de a fi puse în coşul cu rufe murdare. Prosoapele ude nu ar trebui depozitate direct în coş.

De asemenea, maşina de spălat nu trebuie să fie supraîncărcată. Atunci când cuva este prea plină, prosoapele nu beneficiază de suficientă apă, detergent şi mişcare pentru a fi curăţate corespunzător. Specialistul recomandă şi respectarea instrucţiunilor de pe etichetele produselor, inclusiv în privinţa temperaturii de spălare.

În plus, este importantă şi verificarea manualului maşinii de spălat pentru a stabili cât de des trebuie dezinfectată. Potrivit sfaturilor prezentate în sursa citată, un ciclu de clătire doar cu oţet poate elimina bacteriile nedorite din maşină.

Greşeala pe care nu ar trebui să o faci niciodată cu prosopul de baie

Dincolo de frecvenţa spălării, Charles P. Gerba atrage atenţia asupra unui obicei pe care îl consideră deosebit de riscant: folosirea aceluiaşi prosop de baie de către mai multe persoane.

"Aceasta este regula numărul unu. Prosoapele folosite în comun pot transmite virusuri care răspândesc prin sânge, precum virusul hepatitei B. Prosoapele pot provoca mici zgârieturi ale pielii şi pot contribui la transmiterea infecţiilor cutanate între membrii familiei", a subliniat microbiologul.

Prin urmare, specialistul recomandă ca fiecare persoană să folosească propriul prosop, pentru a reduce riscul transmiterii microorganismelor.

La ce temperatură trebuie spălate prosoapele pentru eliminarea bacteriilor

Pentru spălarea eficientă a prosoapelor, microbiologul recomandă un program de 60 de grade Celsius, timp de 30 de minute, cu un detergent care conţine un agent dezinfectant.

După spălare, prosoapele trebuie uscate cât mai repede, pentru a evita menţinerea umezelii care favorizează dezvoltarea microorganismelor.

Există şi situaţii în care spălarea trebuie făcută mult mai des. Dacă o persoană din locuinţă are o infecţie a pielii, o rană deschisă sau diaree, prosopul trebuie schimbat după fiecare utilizare. Un alt semnal de avertizare îl reprezintă mirosul de mucegai. Potrivit specialistului, acesta apare ca urmare a activităţii microorganismelor şi indică faptul că prosopul trebuie spălat.