Tensiuni la un liceu din Timişoara unde un elev s-a fotografiat cu un cuţit în mână! Colegii de clasă nu vor să intre de două zile la ore până ce elevul nu va fi exmatriculat. Şi părinţii protestează nemulțumiți de măsurile anunțate de conducere, pe care le consideră insuficiente. În replică, profesorii spun că elevul are dreptul la educaţie şi că poate fi reabilitat.

Fotografia care a declanșat scandalul a fost făcută chiar în sala de clasă, în timpul unei pauze. Poza îl surprinde pe elevul de 13 ani ținând în mână un cuțit, pe care îl afișează ostentativ.

"Copiii nu se simt în siguranţă. Inclusiv astăzi, în puţinele minute pe care le-au avut de petrecut în clasă până la venirea colegului. A împins o fată", a spus tatăl unui copil.

"Nimeni nu ne garantează că vor fi în siguranţă. Nu putem să stăm liniştiţi", a spus un părinte.

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La o lună de la incident, elevul s a intors la şcoală. Colegii lui refuză să mai intre la ore alături de el. Ca să liniştească apele, Inspectoratul Şcolar anunţă măsuri. În următoarele 2 săptămâni, profesorii vor ţine cursurile alături de un specialist. Totodată, vor fi montate camere de supraveghere, iar în zona şcolii, vor patrula mai mulţi poliţişti.

"Vom face tot ce e posibil pentru a-l recupera pentru că e extrem de important pentru noi ca toți acești copii cu deviații comportamentale să fie aduși pe drumul cel bun, nu să scăpăm de ei și să-i mutăm dintr-o parte în alta", a declarat Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiş.

Nimic nu-i convinge pe părinți care cred ca elevul va recidiva.

Pentru a doua zi consecutiv, copiii au refuzat să intre la ore, nemulțumiți de măsurile propuse de Inspectoratul Școlar Timiș. Nici elevii şi nici părinţii nu consideră că soluţiile autoritatilor sunt suficiente în acest caz. Spun că nu au de gând să se oprească până nu obţin transferul elevului, pe care îl consideră o problemă.

"Părintele și-a luat angajamentul ferm că se va ocupa de copil și că va face această consiliere psihologică, lucru pe care nu l-a făcut în clasa a șasea. În clasa a șaptea ne lovim de aceeași problemă și ajungem din nou în clasa a opta, unde copilul recidivează", a declarat un părinte.

"Cea mai mare problemă e faptul că acești copii sunt în clasa a opta, că nu ne permitem să-și piardă orele și să-și facă materia. Copiilor le stă în față un examen important", a spus Alina Medelean, directoarea Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timişoara.

Atât conducerea liceului, cât şi Inspectoratul Şcolar susţin că nu au pârghii legale ca elevul să înveţe online, decât în caz de boală.