De la zi la zi, tot mai mulţi români sunt diagnosticaţi cu o formă de cancer. Cancerul de colon este unul dintre cele mai agresive. De la Dr. Mihail Pautov aflăm care sunt semnele ce ar trebui să ne trimită imediat la medic.

Cancerul colorectal este al doilea cel mai mortal cancer din România, dar poate fi prevenit - dacă recunoști semnele din timp. Dr. Mihail Pautov explică care sunt cele 4 steaguri roșii pe care nu trebuie să le ignori.

Durerea abdominală

Disconfort persistent, crampe, durere surdă care nu dispare. Nu are o cauză evidentă (nu e de la fastfood sau stres). Media de întârziere: 12 luni până când pacientul ajunge la medic. Durerea e difuză pentru că intestinul nu știe să localizeze precis.

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Sângerarea rectală

Cel mai puternic predictor de cancer colorectal. Sânge roșu aprins pe hârtie, în vas sau amestecat cu scaunul. Și totuși, pacienții așteaptă în medie 7 luni. Regula: ți-a curs sânge din fund, fugi la doctor.

Diaree persistentă

Modificare a frecvenței sau consistenței scaunului, săptămâni întregi. Fără cauză infecțioasă evidentă. Colonul se adaptează la obstacol și lichefiază scaunul. Poate alterna: constipație-diaree-constipație.

Anemia feriprivă

Oboseală extremă, slăbiciune, paloare, gâfâit la efort. Cauza: hemoragie ocultă – sângerare lentă care "fură" fierul din corp. Cancerul pe colonul drept sângerează încet, se amestecă cu fecalele. Nu vezi sângele, dar pierzi fier constant.

Alte semne importante

Constipație nou instalată care persistă. Scaune subțiri "ca un creion" – tumoră rectală. Tenezme: senzația că mai ai ceva de evacuat, deși te-ai golit. Pierdere în greutate neintenționată, lipsă de poftă de mâncare.

Colonoscopia salvează vieţi

Se recomandă de la 45 de ani, unii experți zic de la 40. O dată la 5 ani, dacă e curată. Cancerul colorectal crește lent – ai ani să-l prinzi. Istoric familial? Discută cu medicul mai devreme.

Clncluzia este că nu să ignorăm semnele: durere, sângerare, diaree, anemie. Nu-ți pune diagnostic singur, dar nici nu aștepta 12 luni. Colonoscopia te poate salva.