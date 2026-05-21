Bolile cu transmitere sexuală ating niveluri record în Europa. Ce infecţie rămâne cea mai răspândită

Cazurile de boli cu transmitere sexuală au ajuns la niveluri record în Europa, avertizează Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor. În 2024, gonoreea şi sifilisul au atins cele mai ridicate valori din ultimul deceniu, iar specialiştii atrag atenţia că infecţiile netratate pot duce la complicaţii grave, de la dureri cronice şi infertilitate până la probleme cardiace, vasculare şi neurologice.

de Redactia Observator

la 21.05.2026 , 12:14
Ilustraţie pacient-doctor - Shutterstock
Cazurile de gonoree şi sifilis raportate au atins în 2024 cele mai ridicate niveluri din ultimul deceniu, potrivit agenţiei sanitare a Uniunii Europene, cu sediul în oraşul suedez Solna, potrivit Agerpres.

ECDC a înregistrat 106.331 de cazuri de gonoree în 2024, o creştere cu 303% comparativ cu anul 2015.

Numărul cazurilor de sifilis s-a dublat în aceeaşi perioadă, ajungând la 45.577.

Chlamydia a rămas cea mai frecvent raportată boală cu transmitere sexuală (BTS), cu 213.443 de cazuri, a declarat ECDC.

Infecţiile netratate pot duce la infertilitate şi probleme grave de sănătate

Bruno Ciancio, din cadrul ECDC, a avertizat că astfel de infecţii netratate pot duce la probleme grave de sănătate, inclusiv la dureri cronice şi infertilitate.

În cazul sifilisului, complicaţiile pot afecta, de asemenea, inima, vasele de sânge şi sistemul nervos.

Potrivit lui Ciancio, creşterea numărului de cazuri de sifilis transmis de la mamă la copil este deosebit de îngrijorătoare, raportările aproape dublându-se între 2023 şi 2024.

"Protejarea sănătăţii sexuale rămâne simplă", a declarat reprezentantul ECDC. "Folosiţi prezervative cu parteneri noi sau multipli şi faceţi-vă teste dacă aveţi simptome, cum ar fi durere, secreţii sau ulceraţii", a spus el.

Bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi, cel mai afectat grup

Potrivit ECDC, bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi sunt de departe grupul cel mai afectat de BTS, în special de gonoree şi sifilis.

Sifilisul devine tot mai frecvent şi în rândul persoanelor heterosexuale, în special în rândul femeilor aflate la vârsta fertilă.

Agenţia sanitară a precizat că numărul cazurilor de sifilis transmis de la mamă la copil a crescut de la 78 în 2023 la 140 în 2024 în cele 14 ţări care au furnizat date.

Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
