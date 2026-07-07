Simona Trifu, medic-psihiatru, este invitată la Observator 16, pentru a vorbi despre insomniile adolescenţilor, dar şi despre cauzele şi posibilele efecte. Aceasta menţionează importanţa depistării problemelor cu somnul din timp, pentru a găsi soluţiile porivite, dar şi schimbările pe fond emoţional trăite de adolescenţi, ce pot duce la afecţiuni.

Prezentator: Adolescentul care are insomnii în această perioadă a vieții este automat adultul care va suferi de burnout, anxietate sau depresie?

Invitat: Nu neapărat. Nu toate insomniile din adolescență conduc la apariția depresiei. Totuși, insomnia este un factor important în acest proces, cu atât mai mult cu cât este adesea asociată cu ruminațiile nocturne. Contează foarte mult cauza insomniei. Poate fi vorba despre sarcini copleșitoare, examene dificile, presiunea de a învăța în ultimul moment sau dificultatea de a face față simultan numeroaselor responsabilități. Adolescenții sunt prinși, în același timp, în provocări care țin de școală, familie, prieteni și dezvoltarea propriei identități. Pe de altă parte, insomnia poate apărea și pe fondul unor frământări interioare. Lumea emoțională a adolescenților nu este întotdeauna suficient de bine cunoscută sau luată în serios de adulți. Mulți simt că nu au cu cine să vorbească despre preocupările lor, iar adolescența poate fi, de multe ori, o perioadă marcată de singurătate.

Semnele de alarmă şi ce pot face părinţii

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Prezentator: Ce pot face părinții, adulții sau prietenii? Care sunt semnele de alarmă?

Invitat: Există adolescenți care pot funcționa aparent bine în ciuda privării de somn. Sunt cei care învață noaptea, au rezultate bune și reușesc să recupereze în vacanțe sau în perioadele mai puțin solicitante. De regulă, aceștia au o capacitate foarte bună de autoreglare, atât la nivel fizic, cât și psihic. Există însă și adolescenți care, după o singură noapte cu somn insuficient, a doua zi nu se mai pot ridica din pat și nu mai ajung la școală sau la facultate. Tocmai de aceea este important ca părinții, colegii și profesorii să fie atenți la schimbările legate de somn. Dacă un elev începe să lipsească frecvent, nu mai reușește să se trezească dimineața, își pierde interesul pentru activitățile obișnuite sau performanțele îi scad brusc, este un semnal care merită investigat și abordat cât mai devreme.

Prezentator: Cum îi convingem pe adolescenți că somnul este esențial?

Invitat: Primul pas este ca, cu sprijinul familiei și al cercului de prieteni, adolescentul să recunoască faptul că există o problemă. Acest lucru nu este întotdeauna ușor, pentru că mulți tineri sunt obișnuiți să tragă de ei și să meargă înainte, chiar și atunci când organismul le transmite că are nevoie de odihnă. Al doilea pas este acceptarea ideii că solicitarea ajutorului unui specialist nu înseamnă că este "ceva în neregulă" cu ei, ci reprezintă un gest firesc de grijă față de propria sănătate. Înainte de a apela la suplimente, este mult mai important să fie respectate regulile de igienă a somnului. Suplimentele nu sunt lipsite de riscuri și nu rezolvă cauza problemei. Unii adolescenți, în încercarea de a obține performanțe maxime, folosesc în prima parte a zilei produse care le cresc atenția și concentrarea, pentru a-și îmbunătăți capacitatea de învățare și memoria. Acestea pot crește nivelul cortizolului, iar organismul nu reușește întotdeauna să regleze fin această activare. Consecința este că seara apare insomnia, programul de somn se decalează, iar întregul ritm biologic este perturbat.

În concluzie, ar fi bine să identificăm această problemă din timp și dacă observăm în jurul nostru adolescenți tineri care suferă de insomnie, să încercăm să intervenim, pentru că ar fi păcat să se piardă, sau cel puțin să își piardă programul de somn înainte să ajungă la maturitate.