Președintele României, Nicușor Dan, a aterizat astăzi după-amiază la Ankara, unde va participa la Summitul NATO găzduit de Turcia. Şeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Administrația Prezidențială a publicat primele imagini cu Nicuşor Dan la sosirea în capitala Turciei, unde a fost întâmpinat de o delegație oficială.

Imagini de la sosirea lui Nicuşor Dan la Ankara cu avionul Spartan, pentru Summitul NATO - Sursa: Presidency.ro

Întâlnirea se desfăşoară într-un context de securitate tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu.

Administraţia Prezidenţială a informat că acesta este al doilea Summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de Aliat, astfel că evenimentul are şi o dimensiune simbolică pentru ţara noastră.

În cadrul reuniunii, șeful statului va pleda pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și pentru întărirea apărării pe Flancul Estic al Alianței.

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Potrivit Administrației Prezidențiale, România își va reconfirma statutul de aliat de încredere și va evidenția contribuția la securitatea euroatlantică. Nicușor Dan va susține continuarea sprijinului aliat pentru regiunea Mării Negre, precum și consolidarea posturii de descurajare și apărare pe întregul Flanc Estic.

Pe agenda summitului se află și creșterea investițiilor în apărare, în contextul provocărilor de securitate generate de invazia Rusiei în Ucraina și de evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

În marja reuniunii NATO, președintele României are programate și întâlniri bilaterale cu lideri ai statelor aliate. Aceste discuții vor viza cooperarea în domeniul securității, consolidarea relațiilor bilaterale și coordonarea în cadrul Alianței Nord - Atlantice.