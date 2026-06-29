Fructele pe care nu ar trebui să le mănânci pe stomacul gol dimineața . Ce ți se poate întâmpla

Ani la rând, fructele au fost prezentate drept alegerea ideală pentru micul dejun. Sunt bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, au puține calorii și oferă senzația unei opțiuni sănătoase și rapide pentru începutul zilei. Totuși, nutriționiștii spun că nu toate fructele sunt la fel de bine tolerate atunci când sunt consumate pe stomacul gol, mai ales de persoanele care au sensibilitate digestivă, reflux gastroesofagian, gastrită sau fluctuații ale glicemiei.

Fructele se pot consuma la micul-dejun în combinație cu grăsimi sănătoase - ProfiMedia

Chiar dacă unele fructe nu trebuie consumate la micul-dejun nu înseamnă că trebuie eliminate din alimentație. Problema apare atunci când sunt consumate singure, după o perioadă lungă fără mâncare, moment în care efectele lor asupra sistemului digestiv pot fi diferite față de cele observate după o masă completă.

Citricele pot agrava simptomele gastrice

Pentru mulți oameni, un pahar de suc proaspăt de portocale sau un grepfrut consumat dimineața pare alegerea perfectă. În realitate, cei care suferă de gastrită, reflux gastroesofagian sau hiperaciditate pot constata că aceste fructe le accentuează simptomele.

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Portocalele, lămâile, mandarinele și grepfrutul conțin cantități importante de acizi organici. Potrivit specialiștilor de la Cleveland Clinic, alimentele acide pot favoriza senzația de arsură gastrică și pot agrava simptomele refluxului la persoanele sensibile. Nu înseamnă că citricele trebuie evitate complet. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși sunt alimente excelente. Diferența este că pot fi mai bine tolerate după un mic dejun care conține și proteine sau grăsimi sănătoase, nu consumate singure imediat după trezire.

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Ananasul poate irita stomacul sensibil

Ananasul este apreciat pentru conținutul ridicat de vitamina C și pentru bromelaină, o enzimă implicată în digestia proteinelor. Cu toate acestea, combinația dintre aciditatea fructului și acțiunea bromelainei poate provoca disconfort gastric la unele persoane atunci când este consumat pe stomacul gol.

Bromelaina (enzima din ananas) poate provoca efecte adverse digestive precum disconfort gastric, greață, diaree sau senzație de arsură la unele persoane, în special când este consumată în cantități mari sub formă de supliment.

Merele pot provoca balonare

Mărul este considerat unul dintre cele mai sănătoase fructe și, în general, este bine tolerat. Totuși, conținutul ridicat de fibre și fructoză poate provoca balonare sau disconfort digestiv la persoanele cu sindrom de intestin iritabil sau cu sensibilitate la anumite tipuri de carbohidrați fermentabili.

La unele persoane, mai ales la cele cu sindrom de intestin iritabil sau malabsorbție la fructoză, fructele bogate în fructoză pot provoca balonare, gaze și disconfort abdominal, deoarece fructoza neabsorbită este fermentată de bacteriile din colon. Pentru majoritatea oamenilor însă, un măr consumat dimineața nu reprezintă o problemă și poate face parte dintr-un mic dejun sănătos.

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Bananele nu sunt ideale pentru toată lumea

Bananele sunt deseori recomandate dimineața deoarece sunt ușor de consumat și oferă energie rapidă. Cu toate acestea, unele studii și recomandări nutriționale sugerează că persoanele sensibile la fluctuațiile glicemice pot observa o creștere rapidă a nivelului zahărului din sânge atunci când consumă exclusiv banane pe stomacul gol.

În plus, bananele conțin cantități importante de magneziu și potasiu. Deși aceste minerale sunt benefice pentru sănătate, unii specialiști consideră că un consum exclusiv de banane imediat după trezire nu oferă un profil nutrițional suficient de echilibrat pentru a menține senzația de sațietate pe termen lung.

Din acest motiv, multe ghiduri nutriționale recomandă asocierea bananei cu iaurt, nuci, semințe sau alte surse de proteine.

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Pepenele poate crea probleme digestive unor persoane

Pepenele verde și pepenele galben sunt compuși în proporție de peste 90% din apă și sunt excelente pentru hidratare. Totuși, la unele persoane, consumul lor pe stomacul gol poate accelera tranzitul intestinal și poate provoca disconfort abdominal.

Fenomenul este observat mai ales la persoanele cu colon iritabil sau cu sensibilitate digestivă. În aceste cazuri, nutriționiștii recomandă consumul pepenelui ca gustare între mese, nu neapărat imediat după trezire.

Ce spun studiile despre consumul de fructe la micul dejun