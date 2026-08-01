Trei persoane cu suspiciune de West Nile, aduse la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. Un caz, confirmat

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi, dr. Florin Roşu, a declarat, sâmbătă, că în cursul lunii iulie trei persoane s-au prezentat la unitatea medicală cu suspiciune de infecţie cu virusul West Nile, singurul caz confirmat fiind al unei femei din judeţul Vaslui, informează Agerpres.

Trei persoane cu suspiciune de West Nile, aduse la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. Un caz a fost confirmat - Shutterstock

Potrivit medicului, femeia, în vârstă de 22 de ani, s-a prezentat la Serviciul de Primiri Urgenţe al Spitalului din Vaslui având durere de cap, tulburări de vorbire, ameţeli, instabilitate posturală şi vedere dublă. "Simptomele au debutat în cursul zilei prezentării la unitatea medicală. A fost evaluată imagistic fără a se observa modificări patologice. În urma investigaţiilor efectuate în cadrul clinicii noastre, diagnosticul cu virusul West Nile a fost confirmat. Din anamneză a reieşit că pacienta nu a călătorit recent în mediul rural şi nu ar fi avut înţepături evidente de ţânţari, ceea ce ridică, evident, întrebări legate de circumstanţele expunerii", a explicat managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" din Iaşi, dr. Florin Roşu.

Virusul West Nile se transmite cel mai frecvent prin înţepătura ţânţarilor infectaţi

Medicul a precizat că femeia a urmat un tratament simptomatic, în prezent evoluţia acesteia fiind favorabilă. El a mai informat că alte două persoane din Iaşi au fost internate ulterior la Spitalul de Boli Infecţioase cu suspiciune de infecţie cu virusul West Nile. "Este vorba de un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Iaşi, care neagă că ar fi prestat activităţi agricole în mediul rural. Seriologia sa pentru virusul West Nille este în lucru. Al doilea pacient - un bărbat de 70 de ani", a explicat dr. Florin Roşu.

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Virusul West Nile se transmite cel mai frecvent prin înţepătura ţânţarilor infectaţi. "Cazurile identificate în cadrul clinicii noastre confirmă faptul că infecţia cu virusul West Nile reprezintă o realitate activă atât în ţara noastră, dar mai ales în regiunea noastră. În acest context, rămâne esenţială supravegherea epidemiologică activă, diagnosticarea promptă a cazurilor suspecte, precum şi menţinerea măsurilor de prevenţie la nivel individual şi comunitar în sezonul cald, în lunile mai - noiembrie, când activitatea ţânţarilor este maximă", a mai declarat dr. Florin Roşu.

Medicul atrage atenţia că prezentarea precoce la spital, de la apariţia primelor simptome, este esenţială pentru diagnostic şi tratament.