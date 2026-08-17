18 august, Sfântul Ioan de Rila, ocrotitorul Bulgariei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 18 august 2026, este prăznuit Sfântul Ioan de Rila, ocrotitorul Bulgariei, sfânt cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Ioan de Rila (cca. 867 - 946) este cunoscut ca ocrotitor al poporului bulgar şi unul dintre cei mai reprezentativi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ioan de Rila a fost unul dintre primii sfinţi canonizaţi după încreştinarea bulgarilor. Este atât întemeietorul monahismului bulgar, cât şi al primului aşezământ monahal din Bulgaria, Mănăstirea Rila. Sfântul Ioan de Rila s-a născut în 867, în Skrino, la poalele Muntelui Osogovo (Dupniţa de astăzi). A fost contemporan cu Boris I, cu fiul său Vladimir, Ţarul Simeon I cel Mare, şi cu fiul celui din urmă, Ţarul Petru I.

Iniţial pastor, Sfântul Ioan de Rila a ales, la 25 de ani, să-şi trăiască viaţa în singurătate şi rugăciune. Sfântul Ioan de Rila a trăit în singurătate în mai multe locuri, înainte de a se duce în Munţii Rila, unde şi-a petrecut restul vieţii. Sfântul Ioan de Rila era cunoscut, încă din timpul vieţii, ca făcător de minuni. Vestea aceasta s-a răspândit cu uşurinţă în întreaga ţară, ajungând până în capitala Imperiului Bulgar. Ţarul Petru I a întreprins o călătorie de 120 de kilometri, până în Munţii Rila, pentru a se întâlni cu Sfântul Ioan şi a lua povăţuire duhovnicească.

Întâlnirea lor este descrisă în detaliu într-una din "Vieţile" Sfântului precum şi în "Testamentul" Sfântului Ioan. După o lungă călătorie, Ţarul Petru I a ajuns la locul unde se nevoia Sfântul Ioan, însă sfântul refuză să-l întâlnească pe împărat în persoană. Împăratul a trimis un soldat pentru a-i oferi darurile pe care le adusese sfântului. Sfântul Ioan a păstrat numai o mică parte din mâncare şi i-a înapoiat tot aurul şi celelalte daruri de valoare, spunându-i ţarului că nu călugării au nevoie de aur, ci împăraţii, pentru a putea apăra ţara şi a-l oferi săracilor.

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Cu puţin înainte de moartea sa, 18 august 946, Sfântul Ioan de Rila şi-a scris "Testamentul" ce se păstrează până în zilele noastre. La puţin timp după moartea sa, moaştele sale, făcătoare de minuni, au fost mutate în Sofia, în timpul lui Petru I. După ce regele maghiar Bella II a cucerit Sofia în 1183, moaştele Sfântului Ioan de Rila au fost trimise în capitala Ungariei, Esztergom, unde au rămas timp de patru ani, până în 1187, când au fost readuse în Sofia.

În 1194, Ţarul Ivan Asen I a ordonat ca moaştele Sfântului să fie mutate în Veliko Târnovo, noua capitală. Supravieţuind cuceririi turceşti a oraşului din 1393, au fost înapoiate Mănăstirii Rila în 1469, cu permisiunea Sultanului Murad II.