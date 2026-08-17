Producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele şase luni din 2026
Producţia de energie a României a scăzut cu 2,6%, în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,3%, arată datele provizorii publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS)
Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 4,1%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,1%, faţă de perioada similară din 2025.
Principalele resurse de energie primară, în intervalul menţionat, au totalizat 15,502 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 656.400 tep faţă de perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025.
Producţia internă a însumat 7,929 milioane tep, în scădere cu 215.200 tep (-2,6%) faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar importul a fost de 7,572 milioane tep, în scădere cu 441.200 tep (-5,5%).
În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 34,691 miliarde kWh, în creştere cu 369 milioane kWh faţă de primele şase luni din 2025.
Producţia din termocentrale a fost de 7,680 miliarde kWh, în scădere cu 485,2 milioane kWh (-5,9%). Producţia din hidrocentrale a fost de 7,489 miliarde kWh, în creştere cu 1,136 miliarde kWh (+17,9%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 4,530 miliarde kWh, în scădere cu 598,6 milioane kWh (-11,7%).
Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, a fost de 3,273 miliarde kWh, în creştere cu 268,9 milioane kWh (+9%) faţă de perioada similară a anului trecut, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în primul semestru a fost de 3,259 miliarde kWh, în creştere cu 965,3 milioane kWh (+42,1%) faţă de aceeaşi perioadă.
Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 24,113 miliarde kWh, cu 3,3% mai mic faţă de perioada similară de anul trecut, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,6%, iluminatul public a scăzut cu 4,6%, iar consumul populaţiei s-a redus cu 11,8%.
Datele INS mai arată că exportul de energie electrică a fost de 7,691 miliarde kWh, în creştere cu 789,2 milioane kWh (+11,4%).
Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2,887 miliarde kWh, în creştere cu 405,8 milioane kWh (+16,4%).