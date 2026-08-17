Costumul popular revine tot mai mult în atenția tinerilor, care îl redescoperă ca pe o legătură cu tradițiile și cu generațiile dinaintea lor. În Valea Șieului din Bistrița-Năsăud, straiele tradiționale au devenit adevărate simboluri ale identității locale, dar și piese vestimentare tot mai valoroase, care pot ajunge să coste sute de euro.

Valea Şieului din judeţul Bistriţa-Năsăud s-a transformat într-un podium de modă. Tinerii au dat hainele la modă pe straiele populare, moştenite din generaţie în generaţie. Pentru mulți, costumele reprezintă o legătură vie cu cei care nu mai sunt.

"Îl moştenesc de la bunica şi îmi pare bine că îl am pe mine şi de aia sunt foarte mândră", a spus o tânără.

Reporter: Tot mai mulţi tineri fug de costumul popular, te văd pe tine mândru de costumul popular, de ce?

Articolul continuă după reclamă

Tânăr: Pentru că sunt mândru să fiu în acest ansamblu. De când am fost mic, m-a pasionat dansul.

Însă dacă nu sunteţi atât de norocoşi să aveţi un obiect de patrimoniu atât de valoros, şi vreţi să vă achiziţionaţi, trebuie să scoateţi bani frumoşi din buzunar. Unele piese pot ajunge să coste chiar şi sute de euro.

"Sunt foarte, foarte scumpe, pentru că sunt vechi şi sunt mult mai valoroase decât cele pe care le purtăm zi de zi", a mărturisit o tânără.

"Articol vestimentar din zona de câmpie, specific şi făcut manual care are o valoare mult mai mare ca blugii rupţi. Cămaşa, nu ştiu să vă zic dar undeva cam, 500 de euro", a spus un tânăr.

Iar prețul este justificat, spun meșterii populari.

"Sunt scumpe, dar sunt valoroase pentru că sunt făcute de mâna omului. Sunt scumpe pentru că transmit mesajul mai departe şi pentru că duc tradiţia locală", a precizat Smaranda Mureşan, cercetător C.J.C. Bistrița-Năsăud.

"Avem în lucru un pieptar de femei. Prima dată se croieşte, se aplică ornamente. Se face desenul propriu zis, se începe cusătura. Din piele de miel", a explicat Leon Burbulea, meșter popular.

"Deja a intrat în obişnuinţă, chiar şi mirii se îmbracă la noi în haine populare. Avem comenzi, avem de lucru", susţine Maria Burbulea, meșter popular.

România rămâne una dintre puținele țări din lume unde, după anii 2000, oamenii de la sat încă mai poartă costume tradiționale și în zilele de lucru.