15 august 2026, Adormirea Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Despre această sărbătoare nu găsim informaţii în Sfintele Evanghelii, ci numai în Tradiţia Bisericii. Conform crestinortodox.ro, potrivit acestei Tradiţii, Maica Domnului a fost înştiinţată printr-un înger de mutarea ei din această viaţă. După ce Fecioara Maria şi-a cerut iertăciune de la toţi, şi-a dat duhul. Domnul Însuşi S-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel sfânt. Atunci s-au petrecut multe minuni: ochii orbilor şi auzul surzilor s-au deschis, ologii şi bolnavii s-au vindecat.

Trupul a stat trei zile în mormânt, după care a fost ridicat în chip tainic spre lăcaşurile cereşti. Tradiţia mărturiseşte că Toma soseşte la Ierusalim în a treia zi după înmormântarea Maicii Domnului. Dorind să cinstească trupul ei, Apostolii au deschis mormântul. Dar, minune! Mormântul era gol. Trupul Fecioarei Maria a fost ridicat la ceruri de Fiul ei.

După credinţa Sfintei noastre Biserici, la Adormirea Maicii Domnului, trupul ei n-a cunoscut stricăciunea, care vine după moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu şi preaslăvit, a fost mutată şi cu trupul la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri.

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Conform sursei menţionate, spre deosebire de Mântuitorul, Maica Domnului a fost dusă la ceruri nu prin puterea ei proprie, ci prin voinţa Fiului ei, Domnul nostru Iisus Hristos, iar acolo, în ceruri, Maica Domnului se roagă de-a pururi pentru noi. Credincioşii trebuie, aşadar, să aibă mare încredere în ocrotirea ei, pentru că ea singură poate mijloci înaintea lui Dumnezeu cu îndrăznire de mamă.

În icoana Adormirii Maicii Domnului, Mântuitorul ţine pe braţ sufletul Maicii Sale, ca pe un copil înfăşat în haine albe, şi-l arată îngerilor, după cum Maica Domnului în viaţa pământească a purtat pe pruncul Iisus pe braţul stâng şi cu mâna dreaptă L-a arătat lumii.

"Adormirea Maicii Domnului este şi mutare la ceruri care nu este nici înviere şi nici înălţare. Această mutare a ei nu este numită înviere, pentru că ea nu s-a arătat pe pământ cu trupul înviat, ca să fie văzută de oameni, cum S-a arătat Hristos. Nu se numeşte nici înălţare, pentru că nu s-a înălţat la ceruri cu propriile puteri, ci se numeşte mutare", mărturisea, într-o predică, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Maica Domnului a trecut prin moarte, însă trupul ei nu a suferit stricăciune. Acest adevăr este exprimat de troparul praznicului: "Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire, lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre".

Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare din cele închinate Maicii Domnului şi s-a dezvoltat începând cu secolul al V-lea, după Sinodul de la Efes din 431, când Maica Domnului a fost numită Născătoare de Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului a fost aşezată la nouă zile dupa praznicul Schimbarii la Faţă a Domnului, pentru că Maica Domnului este mai presus de cele nouă cete îngereşti, este mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii.

Pe 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, se sărbătoreşte Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale. În porturile şi oraşele de la mare şi Dunăre sunt organizate manifestări dedicate acestei sărbători.