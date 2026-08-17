Este scandal de proporții în județul Brașov. Sute de arbori din Pădurea Bogății au fost tăiați ilegal, iar nimeni nu știe nimic despre dezastrul provocat. Totul a ieșit la iveală în urma unor controale.

Constatările au fost făcute de inspectori ai Gărzii Forestiere.

În primă fază, au găsit nu mai puțin de 400 de cioate ale unor arbori tăiați ilegal într-un canton al Ocolului Silvic Privat Pădurea Bogății. Au continuat controalele și în alte patru cantoane din același Ocol Silvic Privat și au găsit alte 400 de urme ale unor tăieri ilegale.

Există un pădurar care ar fi trebuit să aibă grijă ca astfel de lucruri să nu se întâmple. Acesta a încercat însă să minimalizeze gravitatea situației în discuția cu inspectorii Gărzii Forestiere.

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Inspectorii au sesizat poliția, pe de o parte, iar pe de altă parte continuă controalele și în alte zone ale acelui Ocol Silvic Privat, pentru a stabili amploarea defrișărilor ilegale de acolo.