A fost ziua alertelor. O dronă, care a intrat în spaţiul aerian al României, a fost doborâtă, înainte de răsărit, de un avion F-18. Au urmat intervenţiile pe litoral. La Eforie Nord, un obiect bănuit că ar fi o mină a eşuat pe ţărm. Jandarmii s-au luptat mai bine de trei ore cu turiştii pentru a-i convinge să nu se apropie. În cele din urmă, obiectul a fost ridicat şi dus Parchetul Constanţa pentru expertize. Tot pe litoral, o dronă eşuată lângă Portul Tomis a fost recuperată de Garda de Coastă.

Atacul asupra dronei a fost filmat de martori. Aparatul de zbor a pătruns pe teritoriul României la ora 4 şi 44 de minute, după ce a traversat teritoriul Republicii Moldova. Misiunea de a-l doborî a fost încredinţată piloţilor spanioli de F-18, staţionaţi la Baza Mihail Kogălniceanu. La 5 şi un minut, ţinta a fost doborâtă deasupra unei zone nelocuite dntre localităţile Băleni și Cudalbi, din județul Galați. Oamenii au fost avertizaţi de pericol prin Ro-Alert.

Turiştii s-au lăsat însă greu duşi de pe plajă

Fragmente din dronă, dar şi din proiectilul folosit în misiune au fost recuperate peste zi, de la sol. Primele indicii arată că drona ar fi rusească, a anunţat un purtător de cuvânt al NATO. A fost doar începutul unei zile a alertelor. La 10 dimineaţa, un obiect cilindric a fost adus de valuri în staţiunea Eforie Nord. Un militar aflat în vacanţă a scos obiectul la mal şi a alertat salvamarii. "Se lovise mai întâi în geamandură. Nu s-a întâmplat nimic. Un domn a tras-o mai aproape. Mi-a spus că este o mină militară", spune un salvamar. Plaja a fost împânzită imediat de jandarmi şi pompieri.

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Turiştii s-au lăsat însă greu duşi de pe plajă. Iar unii au zăbovit să facă fotografii cu obiectul misterios. În astfel de situaţii, oamenii au obligaţia să respecte perimetrul de securitate stabilit de specialiştii ISU, în funcţie de gravitatea problemei. "Nu există nicio iniţiativă a statului prin care să le spună oamenilor la nivelul lor de înţelegere. Ne bizuim cumva că românul mediu va şti ce să facă într-o situaţie de acest gen, câtă vreme românul mediu nu s-a mai întâlnit niciodată cu aşa ceva", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru.

Autorităţile au stabilit că obiectul nu reprezintă un pericol. A durat însă trei ore şi 20 de minute să fie înlăturat. Cilindrul a fost dus la Parchetul Constanţa, pentru analize. Din primele informaţii, ar fi vorba de o piesă desprinsă în timpul reparaţiei unei nave. În tot acest timp, alertă era şi în Portul Tomis. În această dimineaţă, în jurul orei 10 şi 20 de minute, un pescar a sunat la 112 şi a anunţat că a văzut în larg, în derivă, o posibilă dronă. Este o distanţă de 1,5 kilometri de zona în care ne aflăm noi acum, faleza cazinoului din Constanţa. Imediat o navă a Gărzii de Coastă a pornit spre locul indicat pentru a face cercetări.

Ambarcaţiunile au primit interdicţie să iasă în larg, iar portul s-a umplut de poliţişti. Drona a fost recuperată de Garda de Coastă, după ce experţii au stabilit că nu are încărcătură explozibilă. Ţărmul românesc a fost împânzit de resturi de drone, după ce curenţii marini şi-au schimbat direcţia dinspre Ucraina spre ţara noastră. Tot azi, Forţele Navale au recuperat o aripă de dronă la 83 de mile marine est de Constanța.