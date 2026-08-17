A fost haos pe litoral! Steagul roşu a fost arborat în mai multe staţiuni, iar salvamarii nu au făcut faţă valului uriaş de turişti dornici să se bălăcească în mare. Dacă mulţi au fost salvaţi la limită, alţii nu au avut acelaşi noroc. Doi fraţi de 17 şi 19 ani au fost scoşi în stop cardio respirator din mare, după ce au ignorat avertismentele. Medicii nu au mai reuşit să-i salveze. Iar în Eforie Nord, un bărbat a fost amendat cu 1.000 de lei, după ce a fost la un pas de înec de două ori. Scos la limită din apă, s-a aruncat înapoi în valuri.

Steagul roşu a fost arborat întreaga zi în Olimp, însă, mulţi s-au făcut că nu îl văd. Cei doi fraţi de 17 şi 19 ani au plecat la începutul vacanţei de acasă din judeţul Vaslui pe litoral pentru a munci. Mai aveau doar câteva săptămâni până să se întoarcă acasă cu ceva bănuţi. Destinul însă a avut alte planuri. Şi pentru că valurile nu păreau mari, au intrat în apă să se răcorească. "Dintr-o dată am auzit ţipete de ajutor. Am intervenit, mi-am luat tubul de salvare, am intrat în apă, erau 3 persoane în stare de înec. Unul dintre ei l-am salvat, iar ceilalţi 2 băieţi, pe unul dintre ei l-am tras de mână, iar valul fiind foarte mare, curentul foarte puternic mi l-a smuls. Da, l-am prins de mână, iar valul fiind foarte mare şi curentul mi l-a smuls şi l-a dat peste cap, şi probabil hula de fund mi i-a tras", a declarat Adrian Şerban, salvamar.

Salvamarii nu au avut niciun moment de respiro ieri

Cu mari eforturi, salvamarii au reuşit şi l-au scos pe băiatul de 17 ani. "A fost găsit un pacient în stop cardio-respirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil, pacientul fiind declarat decedat", a declarat Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanţa. "O persoană fusese deja scoasă, am început căutările pentru a doua persoană şi într-un timp spunem noi foarte scurt am reuşit să găsim a doua persoană la aproximativ 20-25 de metri faţă de mal", a declarat Marian Ciulei, şef scafandri ISU Dobrogea. Din nefericire, şi fratele mai mare a fost declarat mort după zeci de minute de resuscitare.

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De altfel, salvamarii nu au avut niciun moment de respiro ieri. Zeci de persoane au fost salvate în ultima clipă din marea agitată. Marea a fost agitată toată ziua, zeci de oameni nu au mai putut ieşi din apă şi au avut nevoie de ajutorul salvamarilor. Cele mai multe intervenţii au fost în Eforie, însă misiuni la limită au fost şi în Olimp, Jupiter şi Neptun. "Sunt nişte curenţi foarte puternici, lumea nu înţelege, n-ai ce căuta în apă pe steag roşu. Gândiţi-vă că steagul roşu e şi pentru salvamari, nu numai pentru turişti", a declarat Vasile Borteş, şeful salvamarilor. La Eforie, un bărbat venit la mare din Călăraşi s-a încăpăţânat să-şi rişte din nou viaţa după ce salvamarii abia îl salvaseră. Curenţii l-au tras din nou spre fund. Iar salvatorii au reuşit şi a doua oară să-l scoată teafăr. Poliţiştii locali l-au amendat cu 1.000 de lei. Cu puţin timp înainte, în aceeaşi staţiune, erau să se înece doi soţi.

"Am intervenit cu ski-ul din dotare. M-am dus, era între 50 şi 100 de metri de mal. O dusese, am intervenit, am scos-o. Era pe sub apă doamna, am adus-o la mal. Am fost şi l-am luat şi pe domnul care era cu doamna", a declarat Claudiu Popescu, salvamar. La Neptun, un turist din Bucureşti a trăit spaima vieţii când a văzut că nu mai poate ieşi singur din valurile agitate. Curenții rip sunt greu de observat, dar extrem de periculoși. Se formează aproape de țărm și trag rapid apa dinspre mal spre larg. Pot apărea chiar și în ape foarte puțin adânci, în zone care par calme și sigure. Odată prins într-un astfel de curent, un om poate fi dus în larg în doar câteva minute. Intrarea în apă atunci când este arborat steagul roșu este interzisă complet. Conform legii, cei care nu respectă indicaţiile salvamarilor pot primi amendă de la autorităţi între 500 și 1.000 de lei.