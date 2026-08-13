Din ce în ce mai mulți copii ajung la spital și sunt operați ore în șir din cauza accidentelor de trotinetă. Oase pur și simplu explodate sau chiar comoții cerebrale, cu asta se confruntă aproape zilnic medicii de la unul dintre cele mai mari spitale de copii din țară. In plus, escoriaţii majore pentru care este nevoie de chirurgie plastica sau fracturi ale cartilajelor de creștere, și acestea sunt pe lista celor mai frecvente leziuni.

Alexia circulă numai pe trotinetă si are un vehicul destul de puternic, prinde 45 de kilometri la oră. A simtit pe pielea ei ce inseamna viteza.

"Am căzut aici acum un an şi jumătate, am fost internată de duminică seara până marţi dimineaţa. Fac o oră jumătate de acasă dacă n-aş lua trotineta şi e foarte obositor. Cu trotineta fac 40-50 de minute. Îmi place foarte mult viteza", a spus Alexia.

Viteza mare şi lipsa echipamentului de protecţie pot avea urmări grave.

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"În formele cele mai severe, se poate spune că își pierd ani de viață. Aici este o fractură cominutivă de gambă, ambele oase gambă, care a fost tratată chirurgical prin reducere focar închis și o sinteză cu două tije elastice. Acest caz are nevoie de o imobilizare în aparat gipsat de aproximativ 1-2 săptămâni, după care își reIa progresiv mersul cu aceste implanturi, după aceea o nouă operație de scoatere a acestor tije", a declarat Alexandru Ulici, ortoped pediatru.

Medicii de la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" au tot mai multe cazuri.

"Multe sunt fracturi deschise. Sunt traumatisme de energie înaltă. Și acesta înseamnă că sunt leziuni multiple asociate cu fracturi în sine", a explicat Alexandru Ulici.

Chiar dacă vârsta legală pentru a circula pe trotinetă electrica este de 14 ani, ajung la spital și copii de 8-10 ani care au suferit accidente.

Numai în ultimele două luni aici la Spitalul Grigore Alexandrescu au ajuns peste 100 de copii din accidente de trotinetă. Iar de la începutul anului, 25 de cazuri au fost atât de grave încât au necesitat terapie intensivă.​

Speriaţi de ce se poate întâmpla, mulţi părinţi au interzis copiilor să urce pe trotinete.

"Şi noi avem și am interzis-o de când tot am auzit căzăturile care au fost și nu am mai luat-o. Noi îi stricăm. Ca și părinte, eu mi-asum vina că nu-i stricăm că le cumpărăm așa ceva. Moarte pe două roți, părerea mea", a spus un părinte.

"Există un risc mare de accidentare, nu sunt foarte bine reglementate, pistele nu sunt complet separate, se intră pe trotuar, se pot accidenta și ei", a declarat un părinte.

Purtarea echipamentului de protectie poate face diferenţa între viaţă şi moarte, spun specialiştii. Cu toate astea, mulţi copii şi tineri ignoră pericolul.

"Nu e o chestie pe care o fac des, adică nu mă plimb de obicei cu trotineta electrică, doar că mă grăbeam astăzi. Îmi este teamă să merg în trafic, de asta prefer să merg, de obicei merg numai ruta asta care are pistă de biciclete", spune un tânăr.