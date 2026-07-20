20 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 iulie

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Pe 20 iulie 1514, în urma înfrângerii răscoalei țărănești condusă de el, Gheorghe Doja a fost torturat și executat din ordinul lui Ioan Zapolya. Pe 20 iulie 1552, după cucerirea Timișoarei, Banatul devine parte a Imperiului Otoman. Pe 20 iulie 1848 are loc o manifestație de protest pe câmpia de la Filaret, aşa-numita "Câmpia Libertății", împotriva încălcării teritoriului țării de către armata otomană pe 19 iulie. Pe 20 iulie 1885 a fost legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie. Pe 20 iulie 1906, Finlanda este prima țară europeană care a introdus dreptul de vot al femeilor activ și pasiv. Pe 20 iulie 1923, revoluţionarul mexican Pancho Villa se deplasează cu mașina personală, însoțit de garda de corp înarmată, spre Hidalgo del Parral. Ucigași angajați de președintele mexican Alvaro Obregon îl atacă și îl ucid cu 47 de gloanțe. Pe 20 iulie 1927, Prințul Mihai devine, la numai 5 ani, rege al României, în urma decesului bunicului său, Regele Ferdinand I.

Pe 20 iulie 1944, Adolf Hitler supraviețuiește atentatului pus la cale de colonelul Claus von Stauffenberg. Pe 20 iulie 1944, la Bombay, India, autoritățile anunță o epidemie de holeră. Circa 34.000 de persoane şi-au pierdut viaţa, în trei luni. Pe 20 iulie 1951, Regele Abdullah I al Iordaniei este asasinat de un palestinian în timp ce participa la rugăciunile de vineri în Ierusalim. Pe 20 iulie 1969, în cadrul Programului Apollo, Apollo 11 realizează cu succes prima aterizare cu echipaj uman pe Lună, în Marea Liniștii. Americanii Neil Armstrong și Buzz Aldrin devin primii oameni care vor merge pe Lună, aproape şapte ore mai târziu. Pe 20 iulie 1974 are loc Ocupația turcească a Ciprului. Forțe din Turcia invadează Cipru, după o lovitură de stat organizată de dictatorul Greciei împotriva președintelui Makarios. Pe 20 iulie 1976, nava spațială americană Viking 1 a atins suprafața planetei Marte. Pe 20 iulie 2021, omul de afaceri american Jeff Bezos zboară în spațiu la bordul lui New Shepard NS-16 operat de compania sa privată de zboruri spațiale Blue Origin.

Nașteri pe 20 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 iulie, de la regele macedonean Alexandru cel Mare, născut pe 20 iulie 356 î.Hr., sau poetul italian Francesco Petrarca, născut pe 20 iulie 1304, şi până la Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, născut pe 20 iulie 1868, sau Edmund Hillary, alpinist neo-zeelandez, primul om care a escaladat Everestul, născut pe 20 iulie 1919.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 20 iulie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Natalie Wood, născută pe 20 iulie 1938, economistul român Ilie Șerbănescu, născut pe 20 iulie 1942, poetul şi prozatorul român Adrian Păunescu, născut pe 20 iulie 1943, muzicianul american Carlos Santana, născut pe 20 iulie 1947, sau fotomodelul şi actriţa braziliană Gisele Bündchen, născută pe 20 iulie 1980.

Decese pe 20 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 iulie. Dintre acestea amintim pe Papa Leon al XIII-lea, decedat pe 20 iulie 1903, revoluţionarul mexican Pancho Villa, asasinat pe 20 iulie 1923, fizicianul italian Guglielmo Marconi, decedat pe 20 iulie 1937, sau Regele Abdullah I al Iordaniei, decedat pe 20 iulie 1951.

Tot într-o zi de 20 iulie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum Gheorghe Doja, conducătorul războiului țărănesc de la 1514, din Transilvania, executat pe 20 iulie 1514, Regele Ferdinand I al României, decedat pe 20 iulie 1927, sau actorul român Radu Beligan, decedat pe 20 iulie 2016.