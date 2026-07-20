Evenimente în Bucureşti, marţi 21 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 21 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Fetiţa din Debara" se joacă marţi, 21 iulie, la Teatrul de Artă din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 21 iulie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 21 iulie

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De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa de teatru "Fetiţa din Debara", de Oana Jindiceanu.

Tot de la ora 19.00, în cadrul InLight Theater Festival 2026, la Teatrul Actorilor se joacă piesa "Și nu ne-a mântuit nimeni".

Concerte în Bucureşti, marţi 21 iulie

De la ora 19.00, legendara trupă de metal progresiv Savatage susţine un concert din cadrul turneului "Prelude To Madness" la Arenele Romane. Invitaţi speciali sunt artiştii de la Trooper.

Tot de la ora 19.00, în Hard Rock Cafe sunteţi aşteptaţi la un party "Back to the 90’s" în care vă puteţi bucura de hituri care au dominat topurile și au definit o generație.

Proiecţii de film în Bucureşti, marţi 21 iulie

La Cinema Europa, în cadrul "Family, interrupted", pot fi urmărite pelicule precum "Fantastic Mr. Fox", de la ora 17.30, şi "The Royal Tenenbaums", de la ora 20.00.

La Park Lake, în cadrul "Stories That Stay With You Week", de la ora 21.00 poate fi urmărită pelicula "The Intouchables".