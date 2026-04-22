23 aprilie, Sfântul Mucenic Gheorghe. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Joi, 23 aprilie, este prăznuit Sfântul Mucenic Gheorghe, ocazie cu care foarte mulţi români îşi sărbătoresc onomastica.

Sfântul Mucenic Gheorghe s-a născut în Capadocia, într-o familie creştină, şi a trăit în timpul domniei Împăratului Diocleţian. Conform crestinortodox.ro, încă de tânăr Sfântul Mucenic Gheorghe rămâne fără tatăl său, care a murit mărturisind credinţa creştină. Împreună cu mama sa, se mută în Palestina. Urmează cariera militară, ajungând comandant în armata Împăratului Diocleţian. În 303, când împăratul a început persecuţiile împotriva creştinilor, Sfântul Gheorghe a mărturisit chiar înaintea lui Diocleţian credinţa în Hristos.

După ce a fost supus la numeroase chinuri, a fost condamnat la moarte prin decapitare în 303, în ziua de 23 aprilie. Tot atunci au primit moarte mucenicească Glicherie, Valeriu, Donat, Terin şi Alexandra, soţia Împăratului Diocleţian, care trecuseră la credinţa creştină, după ce, pentru rugăciunile Sfântului Gheorghe, Dumnezeu a înviat un mort. Şi după moarte sfântul s-a arătat făcător de minuni, fiind grabnic ajutător celor ce îl cheamă în rugăciuni.

Evlavia creştinilor pentru Sfântul Mucenic Gheorghe se vede şi astăzi în numărul mare de biserici şi mănăstiri care îi sunt închinate, precum şi prin numărul însemnat de oameni care îi poartă numele.

