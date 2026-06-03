Ziua Învățătorului este celebrată anual pe 5 iunie și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției profesorilor și învățătorilor la dezvoltarea societății. Sărbătoarea are o puternică încărcătură simbolică și este asociată cu numele lui Spiru Haret, considerat părintele învățământului modern românesc.

Semnificaţia zilei de 5 iunie - Ziua Învăţătorului. Ce sărbătorim de fapt - Shutterstock

În fiecare an, pe 5 iunie, România marchează Ziua Învățătorului, o sărbătoare dedicată cadrelor didactice și rolului esențial pe care îl au în formarea generațiilor viitoare. Data nu a fost aleasă întâmplător, fiind legată de una dintre cele mai importante personalități ale educației românești.

Ce semnificaţie are data de 5 iunie

Evenimentul are rolul de a evidenția importanța educației și contribuția profesorilor și învățătorilor la formarea și dezvoltarea elevilor, o zi dedicată recunoașterii muncii depuse de cadrele didactice și impactului pe care îl au asupra societății.

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Deși este cunoscută drept Ziua Învățătorului, sărbătoarea îi onorează pe toți cei care activează în sistemul de învățământ, de la educatori și învățători până la profesori și cadre universitare.

Pentru mulți elevi și părinți, această sărbătoare reprezintă ocazia de a transmite mesaje de apreciere și mulțumire profesorilor care contribuie la educarea și formarea copiilor.

În multe școli sunt organizate activități speciale, evenimente festive și proiecte dedicate profesorilor și învățătorilor.

De ce este sărbătorită pe 5 iunie

Data de 5 iunie, ziua nașterii sale, a fost aleasă drept Ziua Învățătorului în România, ca omagiu adus contribuției sale excepționale la dezvoltarea școlii românești. Pe scurt, dacă Spiru Haret este considerat reformatorul învățământului românesc, Gheorghe Lazăr este cel care a pus bazele învățământului în limba română.

Cine a fost Gheorghe Lazăr

Gheorghe Lazăr a trăit între 1779 şi 1823 şia fost un pedagog, teolog, inginer și cărturar român, considerat fondatorul învățământului modern în limba română din Țara Românească. Cea mai importantă realizare a sa a fost înființarea, în 1818, a primei școli cu predare în limba română la Școala de la Sfântul Sava, într-o perioadă în care educația se desfășura în mare parte în limba greacă.

Născut la Avrig, Gheorghe Lazăr a studiat la Sibiu, Cluj și Viena, unde și-a aprofundat cunoștințele de teologie, filosofie și științe. Prin activitatea sa, a contribuit decisiv la dezvoltarea educației în limba română și la formarea unei generații de intelectuali care au avut un rol important în modernizarea societății românești.

Ziua Învățătorului este zi liberă

Potrivit legislației din domeniul educației, 5 iunie este considerată zi nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Astfel, în multe unități de învățământ nu se desfășoară cursuri obișnuite, iar programul poate fi înlocuit cu activități educative sau festive.

Cum este marcată sărbătoarea

În fiecare an, de Ziua Învățătorului, elevii și părinții transmit mesaje de recunoștință profesorilor, iar instituțiile de învățământ organizează ceremonii și evenimente speciale.

Sărbătoarea reprezintă un moment de reflecție asupra rolului educației în societate și asupra contribuției pe care cadrele didactice o au în formarea viitoarelor generații.