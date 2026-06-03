Mii de flori, grădini spectaculoase, instalații artistice și concerte în aer liber îi așteaptă pe bucureșteni la West Side Flower Fest 2026. Evenimentul, devenit deja o tradiție în Capitală, transformă pentru câteva zile unul dintre cele mai mari parcuri din Sectorul 6 într-un adevărat spectacol al naturii.

West Side Flower Fest 2026. Unde are loc festivalul florilor si care este programul - westsideevents.ro

West Side Flower Fest 2026 este unul dintre cele mai așteptate evenimente de primăvară din București. Festivalul reunește anual peisagiști, florari, artiști și pasionați de natură, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi grădini tematice și aranjamente florale spectaculoase.

Evenimentul este organizat în mod tradițional în Parcul Drumul Taberei, unul dintre cele mai moderne spații verzi din Capitală. Parcul devine, pentru câteva zile, locul unde natura și arta se întâlnesc într-un decor impresionant.

De ce este atât de popular festivalul

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West Side Flower Fest 2026 a devenit unul dintre cele mai apreciate evenimente organizate în Sectorul 6 datorită combinației dintre natură, artă și divertisment. Festivalul oferă oportunități excelente pentru fotografii, relaxare și petrecerea timpului în familie.

Pentru bucureșteni și turiști, evenimentul reprezintă o ocazie de a descoperi cele mai noi tendințe în amenajarea grădinilor și de a admira creații florale impresionante realizate de specialiști din România și din străinătate.

Ce pot vedea vizitatorii la West Side Flower Fest 2026

Festivalul este cunoscut pentru expozițiile sale florale de mari dimensiuni și pentru grădinile tematice realizate de specialiști în peisagistică. Vizitatorii pot admira:

aranjamente florale spectaculoase;

grădini decorative;

instalații artistice inspirate din natură;

expoziții de plante și flori;

demonstrații de grădinărit.

De asemenea, sunt organizate zone speciale dedicate copiilor, unde cei mici pot participa la ateliere creative și activități educative.

Organizatorii recomandă urmărirea anunțurilor oficiale privind programul complet și lista artiștilor invitați, informații care vor fi publicate înainte de deschiderea festivalului, pe site-ul oficial.