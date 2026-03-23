24 martie, Sfântul Cuvios Zaharia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 24 martie, este prăznuit Sfântul Cuvios Zaharia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Zaharia este prăznuit pe 24 martie Sfântul Cuvios Zaharia este prăznuit pe 24 martie - doxologia.ro

Sfântul Zaharia a fost fiul lui Carion egipteanul. Conform crestinortodox.ro, el şi-a lăsat copiii şi nevasta şi s-a făcut monah. Deşi Zaharia era mai tânăr decât cei mai mulţi fraţi de la Schit, el era plin de darurile Duhului Sfânt, mai mult decât cei mai vârstnici. 

El îşi simţea întreaga fiinţă înflăcărată de dragostea Harului lui Dumnezeu. L-a întrebat Sfântul Macarie: "Cine este adevărat monah?". Sfântul Zaharia a răspuns: "Acela care se luptă zilnic să împlinească Poruncile Dumnezeieşti". L-a întrebat Avva Moise - "Ce înseamnă să fii monah?", iar Sfântul Zaharia a răspuns, scoţându-şi camilafca şi călcând-o în picioare: "Aceasta înseamnă să fii monah. Nimeni nu poate fi monah care nu se lasă zdrobit ca această camilafcă". 

Sfântul Cuvios Zaharia a fost un mare luminator al pustiei egiptene şi a trecut la cele veşnice de tânăr.

