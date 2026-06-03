Doi ani. Vârsta la care lumea întreagă încape într-o bucătărie de jucărie, într-un morcov de plastic și într-un zâmbet pentru mami și tati. Pentru Maria, e copilăria perfectă. Ea nu știe că nu ar trebui să obosească așa de repede, să se învinețească atunci când bea din biberon. Că inima îi luptă în fiecare zi. Maria are inima bolnavă dar viața fetiței poate fi fără suferință. Pentru că, prin proiectul Inimi de Copii al Fundației Mereu Aproape, Maria va primi șansa la copilărie, și viață, sănătoasă.

Maria rostește cuvântul "inimioară" fără să știe câtă grijă, câtă teamă încape în el.

"Mă sperie cel mai mult că nu știu când o doare inima. Nu știe să îmi explice că o doare ceva sau că are nevoie de ceva anume. E cel mai dorit copil", a declarat Naomi Maria Viziteu, mama Mariei.

Copilul aşteptat ani întregi, care s-a născut cu o inimă fragilă

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Soții Viziteu au așteptat-o pe Maria ani întregi. Au visat la ea. Au construit o casă și un viitor pentru ea. Nașterea Mariei ar fi trebuit să fie începutul unei povești fericite. Dar, din primele secunde de viață, bucuria a fost înlocuită de îngrijorare.

"Când am născut-o pe fetiță, fetița nu plângea. A trebuit să o bage în incubator pentru câteva secunde, i-a dat aer așa mi s-a spus și atunci mi-am dat seama că ceva nu-i în neregulă", a povestit mama Mariei.

Veștile date de medici i-au umplut sufletul de teamă.

"Am descoperit că fetița are 2 găurele la inimă. A sperat, totuși, că timpul va rezolva ceea ce medicina descoperise", a continuat Naomi.

La doi ani, Maria duce o luptă pentru fiecare pas

Astăzi, la mai bine de doi ani de la naștere, din cele două găurele din inimă, a rămas doar una. Dar Maria cântărește doar nouă kilograme. Iar inima ei duce o luptă pentru fiecare pas.

"Transpiră când mănâncă, da. Transpiră, obosește, se albăstrește dacă o lași să plângă mult. Una s-a închis la un an jumate și una nu se poate închide, doar prin operație. Fără operație nu cred că reușim să ducem viața mai departe", a transmis mama Mariei.

Operaţia care îi poate reda Mariei copilăria

Cu ajutorul celor care au ales să se alăture proiectului Inimi de Copii al Fundației Mereu Aproape, Maria va fi operată pe cord deschis, la București, în a doua misiune umanitară caridopediatrică din acest an, de la Spitalul Sanador. Pentru medici, operarea Mariei înseamnă câteva ore de concentrare, colaborare și măiestrie. Pentru Maria, înseamnă copilărie, viitor, viață.

"2 euro înseamnă o viață de om. Pentru o mamă care vrea să își salveze copilul este o avere. Pentru Maria, 2 euro înseamnă viață", a concluzionat femeia.

Proiectul "Inimi de copii" este dedicat salvării copiilor cu malformații cardiace. În trei ani, peste 80 de inimi au fost reparate de medicii veniți străinătate pentru misiunile umanitare coordonate de profesorul doctor Victor Costache și susținute financiar de Fundația Mereu Aproape și donatorii ei. Fiecare SMS de 2 euro la 8848 aduce un copil mai aproape de sănătate.

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