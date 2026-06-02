"Diplomacy in Fashion", eveniment inedit de design şi modă la reşedinţa Ambasadorului Marii Britanii

Ce au în comun diplomația și moda? Ambele vorbesc limba universală a eleganței. La București se coase povestea unui eveniment inedit, curatoriat cu suflet de soția Ambasadorului Marii Britanii în România, Lucy Portman. 27 de designeri români își vor pune creativitatea în valoare pe un podium special, unde personalități publice devin modele pentru o zi. Şi abia aștept să mă vedeți în această nouă ipostază! "Diplomacy in Fashion" ţese fir cu fir succesul creatorilor autohtoni pentru a-i purta, în această toamnă, spre o nouă destinație: Londra

Pe 4 iunie, curtea reședinței Ambasadorului Marii Britanii la București se transformă într-un podium spectaculos. "Diplomacy in Fashion" aduce laolaltă 27 de creatori români și tot atâtea personalități autohtone care le vor purta viziunea într-un concept inedit. Însă catwalk-ul de la București este doar începutul. În septembrie, chiar în timpul celebrului London Fashion Week, creațiile românești vor cuceri capitala Marii Britanii, într-o expoziție de excepție, curatoriată de Lucy Portman, soția Ambasadorului britanic.

"Este o expoziţie în Institutul Cultural Român, în Londra. Vom invita oameni din industrie să promovăm designerii români. Sunt imens de talentaţi şi iubesc să promovez creatori români şi britanici aici, la Reşedinţa Ambasadorului Britanic", a declarat Lucy Portman, soţia ambasadorului Marii Britanii.

"În momentul în care am cunoscut-o pe Lucy Portman mi-am dat seama că este omul perfect care poate să ducă acest concept într-un format foarte mare, important la nivel global", a spus Cristina Bâtlan, creatoare de pantofi şi organizatoare eveniment

O surpriză plină de emoție vine din partea Alessandrei Stoicescu, care va păși pe podium într-o ținută românească reinterpretată absolut spectaculoasă, mândră să fie ambasadoarea creativității Made in Romania.

"Vom fi exact aici, pe spaţiul din spatele meu şi o să am emoţii şi eu am o surpriză. Nu o să fiu singură pe podium, o să fiu cu o mică leoaică! Designerii români sunt fabuloşi. Iar eu am proiectul cu Observator. Vinerea port la ştiri doar designeri români, iar asta e o continuare firească", a declarat Alessandra Stoicescu.

Pe podiumul eleganței va urca și actrița Mădălina Belariu.

"Port designeri români oricând am ocazia. Şi în viaţa de zi cu zi şi la red carpets, la premiere, în afară", a spus Mădălina Belariu, actriţă.

Printre designerii care își vor trimite semnătura peste hotare se numără și Andreea Raicu: "Una dintre rochii este o rochie iconică şi a fost puţin schimbată pentru evenimentul de joi, iar cealaltă este o rochie destul de diferită de ceea ce am făcut până acum".

Printre ţinute găsim şi piese care aparţin Alexandrei Şipa. Școlită la una dintre cele mai prestigioase universități de modă din Marea Britanie, ea a descoperit la Londra tocmai secretul dorului de casă și al mândriei naționale.

"Cu cât te uiţi mai riguros la un subiect de care eşti interesat, cu atât vei avea mai multe idei şi asta este ceva ce am învăţat acolo şi să nu-ţi fie ruşine de rădăcinile tale e un alt lucru pe care l-am învăţat în Marea Britanie", a explicat Alexandra Şipa.

Aflat la a doua ediție, "Diplomacy in Fashion" își depășește acum propriile granițe. Este pentru prima dată când moda românească își deschide oficial umbrela diplomatică pentru a cuceri, în stil mare, podiumurile de la Londra.

