Bookfest 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cărții din România, își deschide porțile pentru mii de cititori, autori și editori. Vizitatorii sunt așteptați cu lansări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri și reduceri consistente la cele mai noi apariții editoriale.

Bookfest 2026 își deschide porțile. Lansări de carte, autografe și evenimente pentru toate vârstele - bookfest.ro

Bookfest 2026 revine cu o nouă ediție dedicată pasionaților de lectură, reunind edituri, autori și profesioniști din industria cărții într-unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. Salonul Internațional de Carte este așteptat să atragă zeci de mii de vizitatori interesați de cele mai noi apariții editoriale și de întâlnirile cu scriitori români și internaționali.

De-a lungul anilor, Bookfest s-a impus ca un reper important pe agenda culturală din România, oferind publicului acces la mii de titluri din toate domeniile, de la literatură și istorie până la dezvoltare personală, știință și cărți pentru copii.

Lansări de carte și întâlniri cu autorii

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Unul dintre punctele de atracție ale ediției Bookfest 2026 îl reprezintă lansările de carte și sesiunile de autografe. Cititorii vor avea ocazia să îi întâlnească pe unii dintre cei mai cunoscuți autori români și să participe la discuții despre cele mai noi volume apărute pe piață.

Totodată, editurile participante vor organiza dezbateri, conferințe și prezentări speciale dedicate celor mai importante tendințe din literatura contemporană.

Reduceri și oferte speciale la mii de volume

Ca în fiecare an, vizitatorii vor putea beneficia de reduceri importante la cărți, multe edituri pregătind promoții exclusive pe durata târgului. Pentru mulți cititori, Bookfest reprezintă una dintre cele mai bune oportunități de a cumpăra volume la prețuri avantajoase și de a descoperi titluri noi.

Oferta va include cărți de ficțiune, non-ficțiune, literatură pentru copii, manuale, albume și ediții speciale.

Program pentru copii și familii

Bookfest 2026 va include și un program dedicat celor mici. Organizatorii pregătesc ateliere interactive, sesiuni de lectură, activități educative și întâlniri cu autori de cărți pentru copii.

Evenimentele sunt gândite pentru a încuraja lectura în rândul celor mici și pentru a transforma vizita la târg într-o experiență atractivă pentru întreaga familie.

Un eveniment important pentru industria editorială

Pe lângă componenta dedicată publicului larg, Bookfest 2026 reprezintă și o platformă importantă pentru profesioniștii din domeniul editorial. Editorii, traducătorii, distribuitorii și autorii au ocazia să stabilească noi parteneriate și să discute despre evoluția pieței de carte.

Prin amploarea sa, Bookfest contribuie la promovarea lecturii și la consolidarea rolului cărții în viața culturală a României.

De ce merită să vizitezi Bookfest 2026

Pentru pasionații de lectură, Bookfest 2026 este ocazia perfectă de a descoperi autori noi, de a participa la evenimente culturale și de a cumpăra cărți la prețuri reduse. Cu un program divers și invitați speciali din țară și din străinătate, salonul de carte promite să fie unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului.

Toate informaţiile cu privire la Bookfest 2026 le găsiţi aici.